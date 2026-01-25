Mehmet giurerà vendetta contro chi lo ha tradito e nelle prossime puntate di Io sono Farah ne parlerà con Bade: Orhan, Ilyas e Tahir saranno nel suo mirino.

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet confiderà a Bade di aver ricordato tutto e sa che Orhan e Ilyas hanno tramato alle sue spalle. Inaspettatamente, però, tra i nemici di Mehmet figurerà anche Tahir, ingiustamente accusato di averlo fatto sospendere dalla polizia.

Mehmet ritroverà la memoria in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet si sveglierà dal coma ma per diverso tempo non ricorderà chi è stato a ridurlo in quello stato.

Il poliziotto avrà il sostegno di Bade che lo accompagnerà sul luogo del crimine per ricostruire i suoi ricordi, ma non servirà a nulla. La memoria di Mehmet si chiarirà all'improvviso in un'altra circostanza e per caso. Un giorno, Ilyas arriverà con la sua auto davanti al poliziotto che di colpo rivivrà i terribili momenti della sera della retata. Mehmet ricorderà tutto: è stato Orhan a sparargli, l'uomo che ha sempre considerato suo padre. L'uomo non avrà reazioni davanti a Ilyas, complice di Orhan, ma tornerà a casa e chiamerà Bade: "Ho bisogno di te", dirà alla donna che non esiterà a raggiungerlo. L'avvocato ascolterà il racconto sconvolgente e in lacrime di Mehmet, tradito da suo padre e dal suo braccio destro.

Dopo il suo sfogo, l'uomo mostrerà a Bade quattro proiettili, ognuno di esso destinato a chi gli ha fatto del male. "Distruggerò chi mi ha ridotto così", giurerà Mehmet.

Tahir nel mirino di Mehmet, ma è innocente

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet avrà un solo scopo: vendicarsi di tutti coloro che lo hanno tradito. "Il primo proiettile è per Orhan", dirà freddamente il poliziotto, "Questo invece è per Ilyas", continuerà Mehmet. Bade sarà molto preoccupata per il suo fidanzato che mostrerà una spietatezza e una freddezza mai viste in lui. Mehmet spiegherà che con il terzo proiettile farà fuori chiunque faccia parte della cerchia di Orhan, mentre il quarto avrà una vittima speciale.

"Se non sono più commissario capo devi chiederlo a lui", dirà mostrando il proiettile. Emergerà che il quarto della lista è Tahir, l'uomo che Mehmet crede responsabile della sua sospensione dalla polizia. Il fidanzato di Bade ignorerà che è stato Orhan a farlo sospendere e che Tahir non è altro che una vittima come lui.