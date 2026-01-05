Nelle puntate finali della prima stagione della soap turca Io sono Farah che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026, dopo essere stato arrestato ingiustamente, Tahir (Engin Akyürek) rifiuterà di firmare il divorzio alla moglie Farah (Demet Özdemir).

Tahir sospetta che Farah abbia rischiato la vita a causa dell’ex marito Behnam

Dopo essere finita in ospedale d’urgenza per essere stata vittima di un agguato armato mentre si trovava con l’avvocatessa Bade, Farah insisterà per tornare a casa. Intanto, Tahir sarà convinto che Farah abbia rischiato la vita a causa dell’ex marito Behnam.

A quel punto, deciso a scoprire chi sia il responsabile dell’attentato, Tahir irromperà insieme al commissario capo Mehmet in un hotel e costringerà l'ambasciatore iraniano a contattare Behnam, il padre biologico del piccolo Kerim.

Kaan e Gonul si sposano, Mehmet si dichiara a Bade

In seguito, arriverà il giorno in cui Kaan e Gonul si sposeranno, così Farah e Tahir si recheranno a casa degli Akinci per prendere parte alla cerimonia. Mehmet approfitterà dell’occasione, per dichiarare il suo amore a Bade.

Farah invece, non riuscirà a impedire a Tahir di vendicarsi di Ali Galip. Mehmet e Tahir infatti, organizzeranno un agguato per catturare Ali Galip, proprio quando incontrerà il suo misterioso complice denominato agnello nero, ovvero Orhan.

Tuttavia, Tahir rinuncerà a uccidere il boss Ali Galip, dopo avergli puntato contro la sua pistola, con la convinzione che presto farà i conti con la giustizia.

Mehmet viene ferito gravemente dal padre Orhan

Mehmet invece verrà ferito gravemente dal padre adottivo Orhan, che lo lascerà in una pozza di sangue. A ritrovare l’ispettore in fin di vita sarà Tahir, il quale finirà in prigione con l’accusa di tentato omicidio.

Dopo che sarà passato un anno, Tahir si troverà ancora in carcere, e non vorrà affatto divorziare da Farah, la quale vorrà separarsi dal marito per proteggerlo dal pericoloso ex Behnam, giunto a Istanbul per ricongiungersi con lei e loro figlio Kerim.

Riepilogo: Farah aveva proposto a Tahir di fuggire con il figlio Kerim

Dopo aver scoperto che è stato Ali Galip a commissionare l’omicidio del donatore di midollo osseo del figlio Kerim, Farah ha accettato di collaborare con il commissario Mehmet per aiutarlo a incastrare il boss, all’insaputa del marito Tahir. Quest’ultimo è rimasto spiazzato da Farah, dopo aver avuto il timore che volesse lasciarlo. In particolare, la giovane ha trovato il coraggio di confessare i suoi sentimenti al marito e gli ha proposto di fuggire in Francia con Kerim per iniziare una nuova vita.