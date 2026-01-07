Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano un salto temporale che mostrerà cosa è accaduto un anno dopo l’operazione su agnello bianco e agnello nero. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio su Canale 5, in seguito al matrimonio di Kaan e Gonul, e dopo la dichiarazione d’amore di Mehmet a Bade, la trama si sposterà nel futuro: Farah comparirà in tribunale per chiedere il divorzio da Tahir, che nel frattempo sarà detenuto e respingerà la richiesta della moglie.

Farah tenta di fermare la vendetta di Tahir

Farah desidererà tornare a casa dopo essere rimasta coinvolta insieme a Bade in un attentato.

Gli eventi prenderanno una piega complessa a causa di ciò che è accaduto alla madre di Kerim e all’avvocata, poiché Tahir sarà convinto che dietro l’agguato si nasconda Behnam, l’ex compagno di sua moglie. Determinati a ottenere risposte, Tahir e Mehmet faranno irruzione in un hotel, costringendo l’ambasciatore a mettersi in contatto con Behnam. Nel frattempo, Kaan e Gonul si sposeranno con una cerimonia organizzata a villa Akinci. Proprio durante i festeggiamenti, Mehmet confesserà il suo amore a Bade. Intanto, Farah tenterà in ogni modo di fermare la vendetta di Tahir contro Ali Galip, temendo le conseguenze delle sue azioni.

Tahir non concede il divorzio a Farah

Nel frattempo, il giorno dopo le nozze di Gonul, suo fratello Mehmet avvierà un’operazione su agnello nero e agnello bianco per scoprire finalmente chi si nasconda dietro il socio di Ali Galip, ignaro del fatto che si tratti proprio di Orhan, il suo padre adottivo.

Successivamente, un salto temporale di un anno porterà la storia in tribunale: Tahir, ancora detenuto, comparirà davanti a Farah, intenzionata a chiedere il divorzio. Tuttavia, lui rifiuterà di mettere fine al loro matrimonio. Sarà presente anche un flashback che riporterà gli eventi all’anno precedente, mostrando Tahir mentre punta un’arma contro Ali Galip. Alla fine, però, deciderà di risparmiarlo, convinto che sarà la polizia a occuparsi di lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Farah ha convinto Tahir a non vendicarsi

Nelle precedenti puntate di Io sono Farah andate in onda su Canale 5, Farah ha convinto Tahir a rinunciare alla vendetta per proteggere Kerim e il loro equilibrio familiare.

Intanto Orhan, intuendo l’interesse di Mehmet per Bade, ha cercato di allontanarlo, mentre il commissario ha proseguito le indagini dopo essere stato avvisato da Tahir di possibili infiltrazioni criminali. La famiglia Akinci, intanto, ha organizzato una cena con i consuoceri, ma la serata è degenerata a causa della tensione tra Perihan e Ali Galip. Approfittando dell’assenza di quest’ultimo, Farah si è introdotta in casa sua per piazzare una cimice, venendo però sorpresa da Bade. Nel frattempo, Mehmet e Tahir hanno continuato a cercare l’uomo legato ad Ali Galip, e Tahir ha agito di nascosto dal commissario.