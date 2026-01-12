Nelle puntate della soap turca Io sono Farah che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio 2026, Mehmet Kosaner scagionerà Tahir Lekesiz con la sua testimonianza, anche se non si ricorderà di essere stato ferito gravemente dal padre adottivo Orhan.

Il piccolo Kerim invece, guarirà dalla grave malattia grazie a suo padre Behnam Azadi, che gli donerà il midollo osseo.

Tahir scopre dove si trova prigioniera Farah, Behnam sottopone Kerim al test di DNA

Dopo aver rapito l’ex Farah e averla rinchiusa in una villa isolata, Behnam sottoporrà Kerim al test di paternità e scoprirà che si tratta davvero di suo figlio.

Nel contempo, proprio quando individuerà il luogo in cui Farah è tenuta prigioniera dall’ex marito Behnam, Tahir verrà arrestato con l’accusa di tentato omicidio dell’ispettore Mehmet.

Tahir non concede il divorzio a Farah, Mehmet esce dal coma

In tribunale, Tahir si rifiuterà di concedere il divorzio alla moglie Farah, la quale tornerà a vivere con Behnam. Ben presto, Farah farà visita a Tahir in carcere, e lo respingerà continuando a sottostare agli ordini di Behnam, per aver salvato la vita a loro figlio Kerim donandogli il midollo osseo.

In seguito, Mehmet si risveglierà dal coma e scagionerà Tahir certo della sua innocenza, poiché prima del suo ferimento si erano alleati per scoprire l’identità del misterioso agnello nero, complice segreto del boss Ali Galip.

Appena Tahir tornerà in libertà, il commissario capo Mehmet gli dirà di non ricordarsi chi sia stato a sparargli.

Riepilogo: Farah è stata vittima di un attentato insieme a Bade

Nelle recenti puntate, dopo che Ali Galip ha trovato una cimice nel suo studio, Farah e l’avvocatessa Bade sono state vittime di un attentato. Mentre quest’ultima è stata operata d’urgenza a seguito del ricovero in ospedale, Farah ha riportato soltanto delle lievi ferite e ha insistito per tornare a casa, appena si è ripresa. Tahir invece, ha costretto l’ambasciatore iraniano a contattare Behnam, il padre biologico di Kerim, con il sospetto che ci sia il suo coinvolgimento con l’agguato armato contro Farah. Mentre Behnam è sembrato estraneo alla faccenda, Farah ha telefonato a Bade e l’ha messa in guardia, con la convinzione che il responsabile del loro ferimento sia suo zio Ali Galip.