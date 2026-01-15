Le nuove puntate di Io Sono Farah, in onda su Canale 5 da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio alle 14.00 e con un appuntamento speciale il martedì in prima serata, porteranno la storia a un punto di svolta drammatico. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Behnam otterrà finalmente la conferma della paternità di Kerim, mentre Tahir verrà travolto da accuse ingiuste che lo riporteranno in carcere. Farah, sempre più intrappolata nelle manipolazioni del suo ex, prenderà decisioni dolorose, mentre Mehmet si sveglierà, ma non ricorderà chi gli ha sparato.

Behnam scopre la verità su Kerim, Tahir torna in carcere

Behnam riceverà il risultato del test di paternità e scoprirà che Kerim è davvero suo figlio. Questa conferma gli darà ulteriore potere su Farah, che continuerà a vivere sotto il suo controllo. Tahir, determinato a salvarla, riuscirà a individuare il luogo in cui la donna sarà tenuta prigioniera, ma il suo tentativo di aiutarla verrà stroncato da un nuovo complotto. L’uomo verrà infatti accusato del tentato omicidio di Mehmet e finirà di nuovo in carcere. Durante l’udienza, Tahir rifiuterà di concedere il divorzio, deciso a non rinunciare al suo amore. Farah però, schiacciata dalle pressioni e dalle minacce di Behnam, tornerà a vivere con lui, affrontando l’ostilità della famiglia dell’uomo e un clima sempre più soffocante.

Farah respinge Tahir e chiama la polizia; Mehmet si risveglia

Tahir tenterà un nuovo gesto disperato per liberare Farah, ma la donna lo respingerà con parole durissime. Gli rivelerà che Kerim è guarito grazie al midollo del padre biologico, una verità che ferirà profondamente Tahir. Poco dopo arriverà la polizia, chiamata proprio da Farah: un gesto che segnerà un punto di rottura definitivo. Tahir capirà che il loro legame sembrerà ormai irrimediabilmente spezzato. La situazione cambierà quando Mehmet si risveglierà dal coma. Il giovane scagionerà Tahir, permettendone l’immediata liberazione. Tuttavia, l’uomo resterà profondamente segnato da quanto accaduto, soprattutto quando Mehmet confesserà di non ricordare chi gli abbia sparato.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tahir non ha sparato ad Ali Galip

Nelle precedenti puntate di Io Sono Farah, trasmesse su Canale 5, si sono conclusi gli episodi della prima stagione con un clamoroso colpo di scena. Tahir ha puntato un’arma contro Ali Galip, ma ha scelto di non sparare, sperando che il criminale venisse arrestato dalla polizia. Nel frattempo, Mehmet ha scoperto che il complice di Ali Galip non è altri che suo padre adottivo. Questa rivelazione ha dato il via a una serie di eventi drammatici: Orhan, ormai smascherato dal figlio, gli ha sparato, lasciandolo a terra gravemente ferito.