Nelle puntate della soap Io sono Farah giunta alla seconda stagione, e in programmazione dal 2 al 6 febbraio 2026, Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) stringerà un’alleanza con Merjan Azadi, la cugina di Behnam Azadi (Feyyaz Duman), per potersi ricongiungere con la moglie Farah Ersadi (Demet Özdemir) e il piccolo Kerim (Rastin Paknahad).

Gonul viene ferita, Farah scopre che Behnam ha ucciso suo marito Tahir

Dopo essere stata rapita da Tahir, mentre si trovava insieme alla suocera Rahsan, Farah farà credere al marito di amare il suo ex Behnam, per convincerlo a lasciarla andare.

A proposito di quest’ultimo, i suoi scagnozzi si metteranno alla ricerca di Farah e Tahir, ma durante una colluttazione con Bekir (Mert Dogan), verrà colpita Gonul (Derya Pınar Ak).

Farah andrà su tutte le furie, appena verrà a conoscenza che Behnam ha ucciso suo marito Tahir, per averlo spinto giù da un palazzo in costruzione nel bel mezzo di uno scontro fisico. Nel contempo, Behnam apprenderà dai suoi uomini che non c’è alcuna traccia del corpo di Tahir nel luogo in cui è precipitato.

Farah decisa a mettere le mani nel filmato con cui Behnam la ricatta

Dopo aver tentato di farla finita, in preda alla disperazione totale, Farah si risveglierà disorientata a casa di Behnam e scoprirà di poter passare più tempo con suo figlio Kerim.

Ben presto, la giovane si renderà conto che la situazione non è affatto come sembra.

Per concludere, Farah avrà in mente un piano per scappare finalmente dalle grinfie di Behnam. L’obiettivo della giovane, sarà quello di riuscire a impossessarsi del filmato della morte del boss Ali Galip (Mustafa Avkıran) con cui Behnam continua a ricattarla.

Tahir invece comincerà a collaborare con Merjan, la cugina di Behnam, che lo convincerà a trasferirsi a casa sua, dopo avergli salvato la vita.

Riepilogo sul tentato suicidio di Farah

Farah ha tentato il suicidio, tagliandosi le vene, sopraffatta dal dolore, per essere stata allontanata dal figlio Kerim. In particolare, Behnam ha fatto sapere alla sua ex, di aver mandato il bambino in Iran. In precedenza, l’iraniano ha avuto la conferma di essere davvero il padre biologico di Kerim, per averlo sottoposto al test del DNA.