Le trame delle puntate di Io sono Farah in programma dal 5 al 9 gennaio su Canale 5 rivelano che Bade apparirà delusa con Mehmet, accusandolo di aver tradito la sua fiducia. Farah, invece, finirà in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un agguato.

Bade accusa Mehmet di aver tradito la sua fiducia

Mehmet e Tahir faranno alcune indagini sull'uomo che ha fermato l'automobile di Ali Galip. Il criminale comunicherà ai suoi uomini l'identità dell'individuo che ha riconosciuto senza farne parola con il commissario. Farah, intanto, ascolterà la conversazione tra Vera e suo marito.

La protagonista capirà che Ali Galip aveva sterminato la famiglia di Tahir tanti anni prima. La donna posizionerà poi una cimice nella scrivania dell'uomo.

Bade, intanto, accuserà Mehmet di aver tradito la sua fiducia mentre Tahir crederà che Farah stia pensando di lasciarlo. Quest'ultima sorprenderà l'uomo quando gli chiederà di trasferirsi insieme a lei e Kerim in Francia per rifarsi una vita.

Farah riporta una ferita al braccio

Le anticipazioni rivelano che Cihan si toglierà la vita davanti a Mehmet e Tahir, che nel frattempo rassicurerà Farah di aver soltanto bisogno di più tempo per organizzare la loro partenza per l'estero. La protagonista, a questo punto, gli rivelerà che Ali Galip ha ucciso i suoi genitori e per questo non dovrebbe sentirsi in debito nei suoi confronti.

Intanto Bade avviserà Farah che suo zio ha trovato la cimice nello studio. Le due donne scopriranno di essere pedinate da una macchina che inizierà a colpirle con dei colpi d'arma da fuoco. Tahir si precipiterà in ospedale in ansia per la sorte della sua amata. Farah riporterà una ferita al braccio mentre Bade verrà sottoposta ad un intervento chirurgico.

Tahir ha contattato il padre biologico di Kerim

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a inizio gennaio su Canale 5, la protagonista ha scoperto da Mehmet che Ali Galip è il responsabile dell'uccisione del donatore di midollo osseo di Kerim. Il poliziotto è riuscito a farle cambiare idea sui suoi propositi bellicosi, raccontando che Tahir aveva cercato di togliersi la vita per aver sfiorato la tuta di Kerim con un colpo di pistola.

Farah desiderosa di lasciare il passato alle spalle ha chiesto al marito di smetterla d'indagare sulla morte del donatore. La donna ha accettato di trasferirsi insieme a Kerim nell'appartamento di Tahir.

Il giorno dopo, il medico ha suggerito a Farah e suo marito di avere un figlio, suscitando l'imbarazzo generale. Tahir ha deciso segretamente di contattare il padre biologico di Kerim per sapere se ha altri figli per valutare la compatibilità del dna.