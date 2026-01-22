Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Vera aprirà il testamento che Ali Galip aveva redatto prima di morire. La donna scoprirà che il suo defunto marito ha intestato una buona parte di azioni della sua società a Gonul e Tahir.

Vera crederà che suo marito Ali Galip sia morto non avendo più sue notizie da un anno. La donna avrà intenzione di mettere le mani sulla sua eredità per risolvere i problemi economici. Vera vorrà ripagare il debito contratto con Behnam, che l'aveva aiutata quando era stata costretta a vivere nella completa povertà.

La donna accuserà Tahir della scomparsa di Ali Galip, all'oscuro che era stato assassinato da Farah alla presenza di Gonul e Bade. Vera aprirà il testamento dopo che l'uomo verrà dichiarato morto. La donna rimarrà senza parole quando scoprirà che Ali Galip ha intestato il 7% delle sue azioni a Tahir e le restanti a sua nuora Gonul.

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Vera si troverà fuori dalla società gestita in maggioranza da Behnam. Tahir potrà sedere nel consiglio d'amministrazione visto che sarà detentore di una parte delle azioni. Vera, invece, erediterà solo case già vendute o ipotecate. Behnam avvertirà la donna che tutto questo non sarebbe successo se avesse certificato la morte di Ali Galip.

Vera studierà un nuovo piano per riconquistare la fiducia dell'uomo, lasciandosi andare ad una clamorosa rivelazione su Tahir. Quest'ultimo, nel frattempo, inizierà a capire che il rapporto tra Farah e Behnam è tutt'altro che sereno e per questo chiederà a Gonul di compiere alcune indagini, non riuscendo a dimenticarsi della protagonista.

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah andati in onda a fine gennaio su Canale 5, Tahir ha ritrovato Mehmet in una pozza di sangue e l'ha condotto in ospedale dov'è rimasto in coma per almeno un anno. Farah, invece, è stata portata via da Behnam. Quest'ultima ha preteso di eseguire un test del dna su Kerim.

Il pubblico, a questo punto, ha assistito ad un salto temporale di un anno. Tahir è uscito di prigione grazie alla deposizione di Mehmet, che è uscito dallo stato di coma. Il criminale ha scoperto grazie a Bade che lo zio di Behnam è un diplomatico residente a Istanbul. Tahir ha affrontato l'uomo per cercare di scoprire dove si nascondesse Farah. Il criminale ha detto ad Akbar che se non l'aiutava a rintracciare la protagonista avrebbe ucciso sua figlia.