Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, Ali Galip perderà la vita al termine di uno scontro nella villa in cui Farah verrà sequestrata da Behnam. Dopo l’intervento di Gonul, l’uomo resterà gravemente ferito a terra. Farah, pur essendo un medico, sceglierà di non soccorrerlo dopo aver scoperto che è stato lui a rivelare a Behnam l’esistenza del figlio avuto con lei, una verità che determinerà la sua decisione finale.

Farah sequestrata nella villa mentre Behnam fugge con il bambino

Farah si troverà in una situazione drammatica, vittima della furia di Behnam, che deciderà di portarle via il bambino.

Lei si troverà intrappolata nella stanza di una villa, con evidenti ustioni causate dalle violenze a cui Behnam l’ha sottoposta. Mentre quest'ultimo sarà in fuga con il bambino, Farah riceverà l'aiuto di una delle domestiche, che le lascerà un telefono per chiamare un amico.

Chiamerà Tahir, ma proprio in quel momento verrà arrestato dalla polizia con l'accusa di aver ucciso Mehmet. La scelta ricadrà su Bade, che insieme a Gonul correranno per salvare Farah. La troveranno legata al letto con delle fascette stringicavo. La libereranno e tenteranno la fuga per salvare Kerim, ma davanti all'ingresso della villa troveranno Ali Galip.

Ali Galip affronta Bade e Farah: lo scontro degenera

È riuscito a trovarle, probabilmente dopo aver seguito Bade.

L’uomo se la prenderà con Farah, ma soprattutto con Bade. L'accuserà di aver tradito la famiglia, ma Bade non avrà paura di lui: "Sia io che Bekir siamo stati sfruttati da te. A lui hai fatto fare il lavoro, mentre io sono diventata avvocata solamente per salvarti da tutte le tue truffe".

Ali Galip non gioirà all'idea di sentirsi tutte queste accuse addosso, così tenterà di uccidere la nipote strozzandola. Verrà fermato da Gonul, che gli romperà un vaso in testa. L'uomo cadrà a terra, ma nella caduta urterà un tavolino in vetro, rompendolo in mille pezzi; uno di questi finirà conficcato sul suo petto.

Farah non soccorre Ali Galip dopo la sua confessione

Ali Galip sarà riverso a terra insanguinato.

Nonostante tutto, Farah resta un medico e non può non adempiere al giuramento che ha fatto all'inizio della professione: il medico cura la persona, non giudica. Non toglierà il pezzo di vetro dal petto perché si dissanguerebbe e penserà di chiamare un'ambulanza, ma cambierà idea quando sentirà Ali Galip dire: "Sono stato io a dire a Behnam che aveva un figlio con te".

Farah bloccherà Gonul, impedendole di chiamare l'ambulanza, e toglierà dal petto il pezzo di vetro che in qualche modo stava proteggendo Ali Galip, lasciandolo morire. Sarà questa la sua scelta.