Un volto molto amato torna sul piccolo schermo: Genco Özak, l’interprete di Esat de La notte nel cuore, irrompe nelle trame di Io sono Farah nei panni di Yilmaz. Il nuovo personaggio non è un semplice malavitoso, ma un uomo consumato dall'odio che dichiara guerra aperta a Tahir, accusandolo di aver ucciso suo fratello davanti ai suoi occhi. Sprezzante del pericolo e incredibilmente provocatorio, Yilmaz diventerà il braccio armato di Behnam. Porterà nella serie un mix letale di carisma e ferocia, capace di mettere seriamente a rischio la vita di Tahir.

Arriva Yilmaz, il volto di Esat sfida Behnam: 'Perché non uccidi tu Tahir?'

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, arriverà un nuovo personaggio interpretato da Genco Özak, colui che ne La notte nel cuore ha prestato il volto a Esat. Interpreterà Yilmaz, che si presenterà spontaneamente alla riunione dei malavitosi di Istanbul che convocherà Behnam nella sua villa. Il suo obiettivo sarà trovare l'uomo che per lui farà fuori Tahir.

"Darò una fortuna a chi mi porterà la sua testa. Chi riuscirà a uccidere Tahir riceverà molto più di quello che avete davanti", dirà Behnam offrendo dei lingotti d'oro, ma Yilmaz sarà provocatorio: "Perché non lo uccidi tu?".

'Tahir ha ucciso mio fratello': la confessione di Yilmaz gela Behnam

"E tu chi saresti? Dicci che problemi hai con Tahir", chiederà Behnam. "Quello che ha fatto a tutti te non è niente rispetto a quello che ha fatto a me. Tahir ha ucciso mio fratello, davanti ai miei occhi, l’ha fatto soffrire lentamente", dirà Yilmaz.

Behnam inizierà a vedere Yilmaz con occhi diversi, iniziando ad avere fiducia in lui: "Allora sei dei nostri, giusto? Tutte queste persone sono qui per avere l'occasione di vendicarsi di Tahir. A qualcuno ha tagliato un dito, qualcun altro è finito dritto in obitorio, mentre c'è chi è impazzito finendo in manicomio".

'Tutti contro Tahir': Behnam scatena la vendetta di Yilmaz e dei boss di Istanbul

Quando Yilmaz darà la sua disponibilità, Behnam si sentirà più potente che mai: "Come ha detto anche suo fratello Mehmet, l'unica cosa che Tahir non sa fare è morire, a meno che non venga attaccato da tutti voi insieme. Quindi adesso ditemi, quanto è forte la vostra voglia di vendetta?".

Si alzerà un coro unanime e Yilmaz avrà un ruolo da protagonista in questa vicenda.