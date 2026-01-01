Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, l’avvocatessa Bade Akinci (Burcu Türünz) diventerà sterile, dopo essere stata vittima insieme a Farah Erşadi (Demet Ozdemir) dell’attentato mortale che era destinato a suo fratello Bekir (Mert Dogan).

Ali Galip sospetta della nipote, Farah e Bade vengono ferite

Ben presto, su ordine di Mehmet (Fırat Tanış) e all’insaputa del marito Tahir (Engin Akyürek), Farah si introdurrà clandestinamente a casa degli Akinci e nasconderà una cimice in una penna di Ali Galip (Mustafa Avkıran), dopo aver scoperto che è il responsabile dell’uccisione del donatore di suo figlio Kerim (Rastin Paknahad).

Appena si accorgerà della presenza della microspia, il boss Ali Galip la metterà nella borsa della nipote Bade, con il sospetto che gli stia nascondendo qualcosa.

Grazie a una conversazione che Bade avrà con Farah, Ali Gali scoprirà che è stata sua nipote a rivelare alla dottoressa il suo coinvolgimento con l’omicidio del donatore del piccolo Kerim. Poco dopo, le due donne saranno vittime di un attentato. Mentre Farah riporterà qualche ferita alla nuca, Bade verserà in condizioni critiche, a seguito del ricovero d’urgenza in ospedale.

Bade viene operata d’urgenza, Tahir sospetta di Behnam

Appena verranno a conoscenza dell’agguato che ha coinvolto Farah e Bade, Tahir e Mehmet correranno subito in ospedale.

Per fortuna, dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico, Bade sarà fuori pericolo di vita, ma dalle anticipazioni turche, si evince che appena si riprenderà si sfogherà con Mehmet dicendogli: “Non potrò più avere figli”.

Nel contempo, Tahir crederà erroneamente che sia stato Behnam (Feyyaz Duman), il padre biologico di Kerim, a fare del male a Farah e Bade. In realtà, il responsabile dell’attacco si rivelerà essere Orhan (Ali Sürmeli), il quale voleva sbarazzarsi di Bekir, per impedirgli di scoprire la sua alleanza segreta con suo zio Ali Galip.

Riepilogo: Mehmet ha scoperto che è stato Ali Galip a far uccidere il donatore

Negli episodi recenti già andati in onda su Canale 5, dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino insieme a Farah, Bade è corsa da Mehmet e gli ha rivelato che è stato suo zio Ali Galip a far assassinare il donatore di midollo osseo di Kerim.

Nonostante l’avvocatessa gli aveva chiesto di mantenere il silenzio sulla faccenda, il commissario capo ha svelato tutta la verità a Farah, al quale ha ordinato di introdurre una cimice nello studio di Ali Galip per incastrarlo. Appena è rientrata a casa, la ragazza ha confessato i suoi sentimenti al marito Tahir, e gli ha proposto di trasferirsi all’estero insieme al figlio Kerim.