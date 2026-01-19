Un atto di spietata crudeltà stravolgerà le trame di Io sono Farah: Behnam deciderà di macchiarsi le mani di sangue innocente pur di proteggere la sua famiglia. Dopo il risveglio dal coma, Mahmud esigerà vendetta e ordinerà al nipote di giustiziare colui che ha tentato di ucciderlo. Behnam saprà perfettamente che la colpevole è Merjan. Tuttavia sceglierà di non consegnarla alla furia dello zio. Davanti a tutti i familiari riuniti, in un clima di estrema tensione, punterà l’arma contro la cugina. Ma, con un colpo di scena agghiacciante, devierà la mira e ucciderà a sangue freddo il fedele Naser.

Behnam sa tutto: Merjan ha tentato di uccidere Mahmud

Behnam sa tutto: è stata Merjan a tentare di uccidere Mahmud. Il giorno dell'agguato l'ha vista intenta a seppellire i guanti che ha usato durante l'accoltellamento e l'ha messa con le spalle al muro. Ha voluto sapere perché ha tentato di uccidere lo zio e lei gli ha spiegato che non voleva sposarsi Asgaratemi, un uomo molto più grande di lei che lo zio ha scelto per il suo matrimonio combinato.

Poi ci sarà un altro nodo da sciogliere: perché ha tentato di incastrare Farah? Perché Merjan ha usato il suo coltellino. Lei dirà di averlo fatto perché Farah non fa parte della famiglia, ma la verità sarà un'altra: Merjan ama Tahir e voleva solamente liberarsi della sua rivale.

Mahmud si riprende e ordina la vendetta: Behnam spara

Passeranno i giorni e Mahmud si riprenderà, scagionando Farah. Quando rientrerà a casa, chiederà a Behnam di sbarazzarsi di colui che ha tentato di ucciderlo, visto che ammetterà di sapere la verità. Davanti a lui ci sarà tutta la famiglia e Behnam caricherà la pistola, pronto a far fuori il colpevole.

Punterà l'arma in direzione di Merjan, ma quando sparerà non colpirà lei, ma un uomo che si trovava alle sue spalle: Naser, il braccio destro di Mahmud.

Naser muore sotto gli occhi di tutti: Farah accusa Behnam

Naser morirà sul colpo, nonostante Farah, che assisterà alla scena, correrà subito da lui per tentare di salvarlo. "È questa l'idea che hai di giustizia?

Sei un assassino", urlerà Farah, mentre Mahmud avrà i suoi dubbi: "Sei sicuri che sia stato Naser? Era il mio uomo più fidato".

"Hai ragione zio: era, ora non lo è più", risponderà Behnam. Merjan, invece, se l'è vista brutta, ma è chiaro che Behnam non ha intenzione di fargliela passare liscia.