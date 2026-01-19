Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 raccontano che Behnam punirà Farah, allontanandola da suo figlio Kerim. La protagonista prenderà male la scelta del marito e proverà a farla finita tagliandosi le vene.

Farah tramortisce Tahir con un vaso sulla testa

Tahir rapirà Farah per poi nasconderla in una casa di proprietà degli Akinci. Il criminale convincerà la donna ad aprirsi con lui sulle vessazioni subite da Behnam. La protagonista non riuscirà a raccontare tutta la verità all'uomo per paura che il marito possa allontanarla per sempre dal figlio Kerim.

La dottoressa terrorizzata di perdere per sempre il bambino tramortirà Tahir con un vaso sulla testa per poi dirgli di non farsi più vedere perché ha deciso di dare una chance al rapporto con Behnam. Il rapimento si trasformerà in un vero pericolo per il criminale quando entrerà nelle mire del rivale.

Behnam porta Kerim in Iran, Farah prova a tagliarsi le vene

Le anticipazioni rivelano che Behnam cercherà di far cadere Tahir da un altissimo palazzo in costruzione. Il criminale cadrà su un grosso accumulo di sabbia, riportando diverse fratture alle costole. Merjan porterà in salvo Tahir, decidendo anche di allearsi con lui. La donna sarà arrabbiata con suo cugino Behnam, reo di avergli ucciso il fidanzato.

Behnam, intanto, farà credere a Farah di aver ucciso Tahir. La novità sconvolgerà la mente della protagonista che proverà a ribellarsi al marito padrone. Quest'ultimo non esiterà a punirla nel modo più atroce possibile portando Kerim in Iran e lasciandola sola a Istanbul. La dottoressa proverà a tagliarsi le vene davanti a Behnam, che la fermerà appena in tempo. L'uomo permetterà a Kerim di tornare in Turchia e di passare sempre più tempo con sua madre. Allo stesso tempo, Tahir accetterà di concedere il divorzio a Farah dandole così modo di scoprire che è ancora vivo.

Mehmet è finito in coma dopo aver ricevuto un colpo di pistola alla testa

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah andati in onda a metà gennaio in televisione, il pubblico ha assistito ad un salto temporale di quasi un anno dove Behnam ha trovato Farah e l'ha sequestrata.

Tahir, invece, ha lasciato andare Ali Galip, pensando che la polizia avesse fatto il suo dovere ad acciuffarlo. Mehmet è stato trovato in una pozza di sangue. Il commissario è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato ferito alla testa da Orhan con un colpo d'arma da fuoco. L'uomo è entrato in coma mentre Tahir è finito dietro alle sbarre, incolpato ingiustamente del suo tentato omicidio.

Infine Behnam ha sottoposto Kerim a un test del Dna che gli ha confermato di essere il suo padre biologico.