Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam metterà in atto una punizione contro Farah: dopo il suo tentativo di fuga, l’uomo deciderà di allontanare Kerim e di riportarlo in Iran, spezzando l’unico legame che la donna ha ancora con il figlio. La notizia getterà Farah nella disperazione più totale. Convinta di aver perso tutto, la donna perderà il controllo e, in preda alle allucinazioni, arriverà a compiere un gesto estremo che metterà seriamente a rischio la sua vita.

Tahir non crede alla scelta di Farah e decide di rapirla

Farah sarà vittima nelle mani di Behnam, costretta a sottostare ai suoi ordini da quando l'uomo donerà il suo midollo osseo per salvare la vita di Kerim.

Si sentirà morire dentro, ma davanti agli altri dovrà fingere di vivere la vita che ha sempre sognato, soprattutto davanti a Tahir.

Tuttavia, lui non le crederà quando racconterà di aver deciso di sua spontanea volontà di stare accanto a Behnam e, soprattutto, soffrirà nel sentirle dire che è realmente innamorata di lui. Parole che porteranno Tahir a compiere un gesto inconsulto: rapire Farah per avere un chiarimento con lei. Farah, però, scapperà prima che sia troppo tardi, perché sa che Behnam potrebbe rivelarsi una furia nei confronti di Tahir.

Scontro tra Behnam e Tahir con una caduta nel vuoto

Rientrerà a casa sperando di calmare le acque, invece Behnam, grazie a Vera, riuscirà a scoprire dove si trova il ragazzo.

Tra i due ci sarà uno scontro molto acceso, che terminerà con Behnam che farà cadere Tahir nel vuoto da un palazzo in fase di costruzione.

Quest'ultimo giacerà a terra e Behnam penserà di averlo ucciso. Invece, Tahir verrà salvato da Mercan, la cugina di Behnam che vuole vendicarsi di lui per aver ucciso il suo fidanzato. Farah, però, non saprà che Tahir è vivo, perché Rahsan, la madre di Behnam, le ha detto che il figlio l'ha ucciso.

Behnam allontana Kerim e Farah perde il controllo

Farah tenterà di scappare di casa, disobbedendo all’ordine di Behnam, che penserà bene di punirla. Non la riempirà di farmaci che le faranno avere delle allucinazioni, ma deciderà di spedire il piccolo Kerim in Iran.

"Tuo figlio è tornato nel suo paese”, dirà Behnam alla ragazza, senza lasciare spazio a repliche.

Quando Farah andrà disperata nella camera del bambino, troverà le domestiche intente a inscatolare le sue cose. Behnam la raggiungerà, chiedendole di ragionare, ma lei non ne avrà nessuna intenzione. Sopra un mobile ci sarà un porta foto, Farah romperà il vetro protettivo e prenderà un pezzo, minacciando Behnam: "Se non mi fai vedere mio figlio, sappi che sono una donna morta".

Lui inizierà a temere vedendola così decisa e la pregherà di fermarsi, ma lei non lo farà. Avrà una delle sue allucinazioni: accanto a lei vedrà Tahir sorridente, un gesto che le darà il terribile coraggio di tagliarsi i polsi con quel pezzo di vetro.