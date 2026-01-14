Nei nuovi episodi di Io sono Farah, Merjan la farà pagare al cugino Behnam, colpevole di aver ucciso il suo fidanzato. La ragazza sparerà un colpo di pistola contro l’uomo, sotto lo sguardo di Farah e Tahir.

Tahir rapisce Farah dopo essere stato scagionato

Ben presto, Tahir verrà scagionato grazie alla testimonianza di Mehmet, il quale appena uscito dal coma dirà che non è stato lui a ferirlo gravemente. A quel punto, Tahir rapirà la moglie Farah, ed esigerà sapere per quale ragione gli ha chiesto il divorzio.

Temendo ulteriori ripercussioni da parte dell’ex Behnam, Farah colpirà Tahir alla testa e scapperà via.

Appena scoprirà che il suo rivale aveva portato Farah in una proprietà degli Akinci, Behnam lo raggiungerà sul posto accompagnato dai suoi uomini per ucciderlo.

Tahir viene salvato da Merjan

I telespettatori, assisteranno a uno scontro fisico tra Tahir e Behnam. Quest’ultimo farà cadere il rivale giù da un cantiere, ma non lo troverà, quando si precipiterà di sotto per verificare che sia morto, poiché a sua insaputa verrà salvato da qualcuno che non si sarebbe mai aspettato. Si tratta di Merjan, la cugina di Behnam, decisa a vendicare l’omicidio del fidanzato. La ragazza porterà Tahir in ospedale, e dopo averlo aiutato a sfuggire alle grinfie degli scagnozzi di Behnam, gli chiederà di allearsi con lei per salvare Farah.

Dalle anticipazioni turche, si evince che la reazione di Behnam sarà durissima, appena scoprirà di essere stato tradito da Merjan. L’uomo affronterà la cugina e le dirà che non avrebbe dovuto mettersi contro di lui. Tuttavia, Merjan non si farà intimorire, visto che porterà al termine la sua vendetta, quando Behnam avrà un faccia a faccia con Farah e Tahir. La ragazza interverrà, sparando un colpo di pistola contro il cugino.

Riepilogo: Farah e il figlio Kerim sono stati portati via da Behnam

Di recente, Farah è stata trovata dall’ex Behnam, il quale l’ha portata via insieme al figlio Kerim, per sottoporre il bambino al test di paternità. Prima di sparire, la giovane ha lasciato un biglietto a Tahir, attraverso cui gli ha chiesto di trovare un medico iraniano e di muoversi in fretta per salvare lei e Kerim.