Nelle prossime puntate di Io sono Farah, un segreto di famiglia destinato a cambiare gli equilibri verrà finalmente alla luce. Grazie a Vera, Behnam scoprirà che Mehmet, il commissario capo, e Tahir sono fratelli, una verità rimasta nascosta a lungo e pronta ad avere conseguenze decisive sui rapporti tra i protagonisti.

Vera affronta una crisi economica dopo la scomparsa di Ali Galip

Vera sarà in ristrettezze economiche. Dopo la scomparsa di Ali Galip – che morirà, ma in famiglia non ne avranno ancora conferma – la situazione sarà disastrosa. Dovranno abbandonare la lussuosa villa per andare in una casa più umile, ma Vera non si ostinerà ad abbandonare la sua vita fatta di agi, arrivando a spendere gli utili dell’azienda per acquistare beni di lusso come abiti, scarpe e gioielli, invece di pagare le spese di casa come l'affitto.

Dovrà subito trovare una soluzione. L'unico modo per tornare sulla cresta dell'onda sarà assumere la posizione principale nella sua azienda. Per avere le quote necessarie, appartenenti ad Ali Galip, dovrà però aprire il suo testamento.

Vera avvia la pratica per la presunta morte di Ali Galip

Per questo Vera chiederà a Bade di far partire la pratica per dichiarare la presunta morte di Ali Galip, mettendo da subito una cosa in chiaro: se Ali Galip avesse deciso di cedere le sue quote a Kaan, passerebbero di diritto a lei, visto che il figlio si trova in America.

All'apertura del testamento, però, ci saranno delle brutte sorprese: Ali Galip non ha lasciato le sue quote societarie a nessun membro della famiglia.

Il 7% è finito nelle mani di Tahir, mentre il 25% è stato assegnato a Gonul. Una decisione che farà storcere il naso a Vera, ma Ali Galip, in una lettera, ha dichiarato che la sua scelta è ricaduta sulla nuora perché la ritiene "la persona più onesta".

Vera si rivolge a Behnam per ottenere vantaggi economici

Vera sarà disperata: il suo unico appiglio resterà Behnam, l'altro socio dell'azienda. Sarà disposta a tutto pur di avere dei benefici economici in cambio, anche a tradire i segreti di famiglia. Sa che a Behnam non sta affatto a genio il fatto che Tahir sia un socio della sua azienda e vorrà cercare il suo punto debole, ma Vera sarà chiara: "Ali Galip ha cancellato il suo passato, ma io so un suo segreto: Tahir non sa di avere un fratello".

Behnam sarà estremamente curioso: "Devi dirmi subito il nome". "E tu cosa mi dai in cambio?", risponderà la donna. Behnam sarà vago: "Ti darò la cosa più preziosa che tu possa ricevere". Senza alcuna certezza su ciò che potrà ottenere, e forse facendosi fregare per l'ennesima volta, Vera gli svelerà il nome del fratello di Tahir: "È Mehmet, il commissario capo".