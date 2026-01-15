Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 raccontano che Behnam reagirà male alla scoperta che Tahir ha rapito Farah. L'uomo intercetterà il criminale all'interno di un cantiere dove daranno vita ad un violento scontro. In questa circostanza, Behnam proverà ad uccidere il rivale, spingendolo giù da un cornicione.

Tahir rapisce Farah

Tahir verrà scarcerato grazie alla testimonianza di Mehmet, il quale uscirà dal coma in seguito al grave ferimento alla testa provocato da un colpo di pistola sparato da Orhan. Il criminale vorrà avere un confronto chiarificatore con Farah, costretta a vivere come una schiava con Behnam.

L'uomo non esiterà a rapire sua moglie uscita momentaneamente di casa con la suocera. Farah approfitterà di un momento di distrazione di Tahi per colpirlo alla testa e fuggire, terrorizzata che Behnam possa vietarle di vedere il piccolo Kerim, ormai guarito dalla malattia. Una volta ripresosi, il criminale scoprirà che il rivale si è stabilito in una casa di sua proprietà pignorata da alcuni mesi.

Behnam prova a uccidere Tahir spingendolo giù da un cornicione

Le anticipazioni rivelano che la situazione per Tahir sarà destinata a complicarsi. Vera avviserà Behnam che il criminale sta vendendo a causa sua. Il vero padre di Kerim si farà trovare con alcuni uomini pronti a uccidere il criminale, che riuscirà a scappare e trovare rifugio in un cantiere di un altissimo palazzo.

Behnam rintraccerà Tahir e tra i due uomini nascerà un bruttissimo alterco che rischierà di avere conseguenze drammatiche. Il padre di Kerim spingerà il rivale giù da un cornicione per porre fine alla sua vita. Tahir verrà tratto in salvo da Merjan, che vorrà vendicarsi di suo zio Behnam per aver ucciso il suo fidanzato. La donna dirà al protagonista che se unirà le forze con lei potrà salvare Farah. L'uomo accetterà di collaborare con la cugina di Behnam?

Mehmet è finito in coma

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, Mehmet ha scoperto chi collabora con Ali Galip. Il commissario è rimasto basito quando ha appreso che l'Agnello nero è suo padre adottivo Orhan.

Quest'ultimo messo alle strette ha sparato un colpo di pistola alla testa di Mehmet, che è finito in coma in ospedale. Un anno dopo, Farah e Tahir si sono trovati in tribunale per le pratiche del divorzio. Il pubblico, a questo punto, ha assistito ad un flashback che ha mostrato cos'era successo a tutti i personaggi. Il criminale aveva rinvenuto Mehmet in una pozza di sangue e poi aveva lasciato Ali Galip, contando sull'arrivo della polizia. Farah, invece, era stata trovata da Behnam.