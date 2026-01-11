Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che Behnam torturerà Farah, ordinando ai suoi complici di gettarle dell'acqua bollente addosso. Ali Galip, invece, perderà la vita dopo essere caduto su di un tavolo di vetro.

Behnam fa gettare dell'acqua bollente addosso a Farah

Le cose per Farah si metteranno male quando Ali Galip informerà Behnam che è il vero padre del piccolo Kerim. L'uomo, a questo punto, deciderà di raggiungere la Turchia per incontrare sua moglie ed il bambino. Behnam rapirà la protagonista per poi rinchiuderla in una casa di Ali Gaip, dove la sottoporrà a delle crudeli torture.

L'uomo ordinerà a due suoi scagnozzi di gettare addosso a Farah dell'acqua bollente per procurarle delle gravi ustioni sul corpo. Behnam sottoporrà Kerim al test del dna che confermerà di essere suo padre biologico. L'uomo svelerà al ragazzino di essere suo padre, ventilandogli l'idea di portarlo in Iran con lui.

Ali Galip perde la vita per mano di Farah

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Behnam cambierà presto idea quando scoprirà che Kerim è gravemente malato. Farah, nel frattempo, cercherà di ottenere un telefono cellulare dalla domestica con cui si metterà in contatto con Bade, la quale cercherà di raggiungerla per salvarle la vita in compagnia di Gonul. Ali Galip si scaglierà contro la nipote, provando a strangolarla appena riuscirà ad entrare nella stanza dove Behnam ha imprigionato Farah.

Gonul non esiterà a rompere un vaso sulla testa di Ali Galip, che cadrà rovinosamente su un tavolo di vetro. Una scheggia si conficcherà all'altezza del cuore dell'uomo. Farah estrarrà il frammento dal cuore di Ali Galip che morirà dissanguato. La protagonista si vendicherà di tutto il male subito in precedenza. In questo modo, Farah commetterà un omicidio che segnerà un vero inferno per lei. Behnam ricatterà la moglie su quanto successo per impedirle di allontanarsi da lui. L'uomo ordinerà alla donna di divorziare da Tahir se vuole continuare a vedere Kerim.

Farah ha voluto uscire dall'ospedale dopo l'agguato subito con Bade

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda ad inizio gennaio su Canale 5, la protagonista è apparsa decisa a tornare a casa dopo essere finita in ospedale per una ferita riportata nel corso di un agguato con Bade.

Tahir è apparso convinto che dietro all'attacco ci fosse la mano di Behnam e per questo ha raggiunto un hotel dove ha preteso che l'ambasciatore iraniano lo contattasse. L'uomo si è dimostrato estraneo alla vicenda che ha colpito la protagonista. Mehmet ha capito che il vero bersaglio dell'agguato era Bade invece di Farah.