Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, Tahir rapirà Farah per costringerla a dirgli il vero motivo per cui vuole separarsi da lui. Dopo essere stato respinto dalla moglie, il criminale dovrà guardarsi le spalle da Behnam, deciso a ucciderlo.

Farah ribadisce a Tahir di volersi separare da lui

Dopo essere stato in coma un anno, Mehmet si risveglierà e scagionerà Tahir assicurando che non è stato lui a sparargli. Non appena tornerà in libertà, quest’ultimo vorrà avere un confronto con la moglie Farah, la quale vivrà a casa dell’ex Behnam con il figlio Kerim, ormai guarito dalla sua malattia grazie al midollo osseo del padre biologico.

Behnam continuerà a ricattare Farah, visto che la costringerà a rimanere al suo fianco, dicendole di avere il video in grado di dimostrare la sua colpevolezza con la morte di Ali Galip.

A quel punto, Farah ordinerà a Tahir di stare lontano da lei e gli ribadirà di voler mettere fine al loro matrimonio. In seguito, Rahsan approfitterà dell’assenza del figlio Behnam, per consentire a Farah di scappare. Tuttavia, la giovane non se la sentirà di abbandonare il figlio Kerim. Poco dopo, Farah verrà rapita da Tahir, quando uscirà da un negozio.

Farah finge di amare Behnam

Appena Tahir la porterà in una casa degli Akinci, Farah gli farà credere di essere tornata con Behnam, per essersi resa conto di amarlo ancora.

La giovane nasconderà quindi al marito di essere stata torturata e minacciata dal padre di Kerim, dal giorno in cui è finito in prigione.

Infine, Farah colpirà Tahir con un vaso alla testa, facendogli perdere i sensi. Intanto, Behnam apprenderà dalla madre Rahsan, che Farah è fuggita con Tahir. Anche se la giovane farà ritorno alla sua villa, Behnam vorrà farla pagare al rivale Tahir, appena la signora Vera gli dirà che si trova in una sua proprietà.

Riepilogo: Farah ha chiesto il divorzio a Tahir

Dopo un salto temporale di un anno, Farah e Tahir si sono rivisti al tribunale. La giovane ha chiesto il divorzio al marito, ancora detenuto con l’accusa di tentato omicidio del commissario capo Mehmet. Tahir non ha nascosto la sua delusione a Farah, per non avergli dato alcuna sua notizia per tutto questo tempo.