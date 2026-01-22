Farah si scaglierà contro Behnam e tenterà di farla finita nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Hai eliminato Tahir", urlerà disperata.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam vedrà Farah tagliarsi i polsi e capirà di aver sbagliato con lei. Dopo averla soccorsa, l'uomo farà arrivare Kerim dall'Iran e proporrà a Farah di diventare una famiglia.

Non c'è pace a Io sono Farah: Kerim volerà in Iran

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che tra Tahir e Behnam ci sarà un duro scontro fisico. I due uomini si affronteranno senza esclusione di colpi e la lotte terminerà in un modo inaspettato.

Tahir farà un volo dall'ultimo piano di un palazzo in costruzione e Behnam sarà convinto di essersi liberato per sempre di lui. L'uomo tornerà a casa e confiderà tutto a sua madre. Rahşan non ne farà mistero con Farah: "Behnam ha tolto la vita a Tahir". Per la donna sarà un dolore insopportabile pensare di aver perso per sempre l'amore della sua vita. Farah si scaglierà contro Behnam: "Hai ucciso Tahir", dirà in lacrime, "Assassino". Gli uomini riusciranno a portare via Farah e la rinchiuderanno nella sua stanza. La donna si sentirà in colpa nei confronti del suo amato e sarà molto giù. Behnam deciderà di toglierle anche la cosa più preziosa della sua vita: Kerim sarà portato in Iran. "Adesso pensi ancora che Tahir era la persona più importante?" chiederà.

Farah non avrà più la forza di combattere e implorerà Behnam di farle vedere il suo bambino.

Behnam pronto a un nuovo inizio

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Behnam sarà più spietato che mai e non ascolterà le suppliche della madre di suo figlio. Farah, a quel punto, non ne potrà più e tenterà di togliersi la vita con dei tagli ai polsi, di fronte a Behnam. L'uomo sarà terrorizzato all'idea di perdere Farah e la soccorrerà subito. "Non puoi lasciarmi di nuovo", dirà disperato. Pur di far riprendere la donna, Behnam farà tornare Kerim e lo farà dormire accanto a sua madre, nella speranza che la sua vicinanza possa servire a farla stare bene. Farah si sveglierà e quando rivedrà Kerim ritroverà la voglia di vivere.

Behnam le dirà che da quel momento in poi tutto cambierà e saranno una famiglia. Nel frattempo, Tahir si salverà grazie a Merjan che gli chiederà di fare squadra contro Behnam. Quest'ultimo non riuscirà a capire come abbia fatto il suo nemico a sopravvivere a quella caduta.