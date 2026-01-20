Le anticipazioni turche di Io sono Farah porteranno alla luce una verità sconvolgente che cambierà per sempre il rapporto tra Kerim e Behnam. Dopo aver scoperto che la madre è viva e tenuta prigioniera in Iran, Farah deciderà di smascherare definitivamente le bugie del suo aguzzino. Con l’aiuto di Tahir, la donna metterà Behnam con le spalle al muro, rivelando al piccolo Kerim chi è stato il suo vero salvatore. “Ti ha salvato la nonna, non tuo padre”, confesserà Farah al figlio, svelando che Behnam, a causa della sua cardiopatia, non avrebbe mai potuto donare il midollo.

La madre di Farah è viva e Behnam ha mentito sul trapianto

Farah verrà a conoscenza di una verità devastante: la madre non è morta e Behnam la tiene prigioniera in Iran. Ma non sarà solo questo a travolgere la sua vita: Tahir le confesserà che è stata la madre a donare il midollo a Kerim, non Behnam. Lui non avrebbe mai potuto farlo, visto che è cardiopatico.

A Farah non resterà che smascherare Behnam, non solo per la donazione di midollo falsa che lui ha sempre decantato, ma perché in questo modo potrà scoprire dove la madre sia tenuta prigioniera.

Kerim torna in ospedale: Behnam teme di essere scoperto

L'unica cosa da fare sarà fingere che Kerim sia malato, portarlo in ospedale e manomettere le analisi.

In questo modo risulterà che il bambino abbia avuto una recidiva e che abbia nuovamente bisogno di un trapianto. Quando il medico dirà la diagnosi, Farah dirà che non ci sono problemi per procedere con l'ennesimo trapianto, visto che Behnam ha già donato il midollo a Kerim.

Lui andrà nel panico e tenterà di prendere il bambino per portarlo in Iran, ma il medico sarà chiaro: il trapianto si farà in Turchia.

Farah rivela a Kerim la verità sul padre e sulla nonna

Mentre Behnam si adopererà per portare la madre di Farah in Turchia, avrà modo di parlare con il figlio. Piangerà davanti a lui, dicendogli che sta male al solo pensiero che debba sottoporsi a un nuovo intervento. Kerim si sentirà in colpa e ne parlerà alla madre: "Mi dici sempre di non dire bugie, ma mio padre sta soffrendo per colpa mia e lui non lo merita".

Stanca di questa continua redenzione nei confronti di Behnam, Farah dirà la verità al figlio: "Non è stato tuo padre a salvarti la vita donandoti il midollo, ma tua nonna. E tuo padre la tiene prigioniera in Iran". Sarà una verità cruda, ma essenziale per far aprire gli occhi a Kerim e non permettergli di farsi manipolare dal padre.