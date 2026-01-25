Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma a breve su Canale 5 rivelano che Farah Ersadi (Demet Ozdemir) deciderà di essere sincera con Tahir, ammettendogli le violenze subite da Behnam. La dottoressa svelerà al criminale di essere stata segregata dall'ex marito per un anno intero.

Farah rivela a Tahir di essere minacciata da Behnam

Tahir diventerà il proprietario del 10% delle azioni della Azadi Akanci, la società che Behnam avrà riaperto con Vera dopo la scomparsa di Ali Galip. Behnam deciderà di liberarsi del rivale, usando qualche stratagemma che però andranno a vuoto.

Tahir, intanto, vorrà vederci chiaro sullo strano comportamento tra il rivale e Farah. Il criminale crederà che la protagonista non gli abbia detto tutta la verità quando noterà degli strani segni sui suoi polsi. L'uomo si introdurrà di nascosto a villa Azadi grazie all'aiuto di Akbar per mettere alle strette la dottoressa. Quest'ultima ammetterà di essere rimasta per un anno intero rinchiusa in casa perché minacciata da Behnam con un video capace d'incastrarla per l'omicidio di Ali Galip.

Tahir promette alla dottoressa di salvare lei e Kerim

Le anticipazioni rivelano che Tahir (Engin Akyürek) capirà che Farah gli ha mentito solo per paura di perdere Kerim. L'uomo organizzerà una vendetta ai danni di Behnam.

Tahir suggerirà a Farah di scappare insieme a lui ma lei lo convincerà a trovare un'altra soluzione per sconfiggere il rivale. Il criminale, a questo punto, chiederà alla protagonista una giornata per salvare lei e Kerim. L'uomo insieme a Farah studieranno un piano per escludere Behnam dalla loro vita e per farlo decideranno di coinvolgere Bekir.

Behnam ha sottoposto Kerim a un test di paternità

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Behnam ha sottoposto Kerim ad un test di paternità per accertarsi di essere il padre mentre ha continuato a seviziare Farah per i suoi errori. Tahir è riuscito a localizzare il luogo in cui la protagonista è stata segregata ma non è riuscito a raggiungerla perché Ali Galip l'ha incastrata per il tentato omicidio di Mehmet.

Bade, intanto, ha cercato di risvegliare il commissario dallo stato di coma ma senza riuscirci. Tahir è stato portato in carcere dove vi è rimasto per un anno.

Il pubblico, a questo punto, ha assistito ad un salto temporale. Perihan ha avuto uno scontro con Vera per essere rimasta indietro con l'affitto. La donna ha accusato la vedova di Ali Galip di aver sperperato i soldi in abiti e beni di lusso. Mehmet, invece, si è risvegliato dal coma ed ha depositato a favore di Tahir, che è uscito dal carcere.