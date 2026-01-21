Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, la protagonista Farah Ersadi (Demet Özdemir) metterà con le spalle al muro Behnam Azadi (Feyyaz Duman), minacciando di incastrarlo con un audio in cui confessa di volersi sbarazzare di suo zio Mahmud (Numan Cakir).

Behnam continua a ricattare Farah per l’omicidio del boss Ali Galip

Behnam continuerà a ricattare Farah, costringendola ad assecondare ogni sua richiesta e a stare ancora lontana da Tahir. Nello specifico, l’iraniano terrà sotto scacco l’ex, minacciando di farla arrestare per l’omicidio di Ali Galip (Mustafa Avkıran).

Ben presto, Farah troverà il modo per non essere più manipolata da Behnam, registrandogli la voce quando confesserà di voler uccidere suo zio Mahmud.

Farah dice a Behnam che lei e suo figlio Kerim torneranno a vivere con Tahir

A quel punto, Farah spiazzerà il padre biologico di suo figlio Kerim (Rastin Paknahad), quando la minaccerà nuovamente con il filmato della morte del boss Ali Galip.

In particolare, la giovane metterà alle strette Behnam, dicendogli di avere un audio in grado di incastrarlo, dopodiché urlando gli dirà che lei e Kerim torneranno a vivere con Tahir.

Riepilogo: Ali Galip ha fatto arrestare Tahir

Negli episodi andati in onda di recente su Canale 5, Tahir ha rapito Merjan, la cugina di Behnam, per costringere Akbar a collaborare con lui.

Mentre ha elaborato un piano per salvare la parente, Behnam ha avuto la conferma di essere il vero padre del piccolo Kerim, appena ha ricevuto il risultato del test di DNA. In seguito, proprio quando Tahir è riuscito a localizzare la moglie Farah, è stato incastrato dal boss Ali Galip, il quale ha portato avanti la sua vendetta. Tahir è stato arrestato ingiustamente, per il tentato omicidio del commissario capo Mehmet. Quando Tahir ha dichiarato ai poliziotti di essere innocente, Ilyas ha fatto presente al criminale che è stata ritrovata a casa sua la pistola con cui è stato ferito gravemente Mehmet. Successivamente, Tahir si è rifiutato di concedere il divorzio a Farah. L’avvocatessa Bade, invece, ha assicurato a Gonul che Tahir non ha alcuna colpa, poiché si era alleato con Mehmet.