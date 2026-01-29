Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, la protagonista Farah Ersadi riuscirà a impedire il suo matrimonio con Behnam. In particolare, la giovane metterà alle strette la futura suocera Rahsan, minacciando di far sapere a tutti che intrattiene una relazione segreta con il cognato Akbar Azadi, da parecchio tempo.

Gli uomini di Behnam rinchiudono Tahir in una prigione

Non appena giungerà in città, Mahmud si scaglierà contro il nipote Behnam, accusandolo di essere un peccatore, per la relazione intrapresa con Farah. Appena Behnam gli dirà di non voler rinunciare ad avere al suo fianco Farah per nessuna ragione, Mahmud gli ordinerà di sposarla quella stessa sera, essendo ormai divorziata da Tahir.

A quel punto, Behnam organizzerà subito il suo matrimonio con Farah, la quale spererà che Tahir la salvi in tempo. A proposito di quest’ultimo, dovrà trovare il video dell’omicidio del boss Ali Galip, in grado di incastrare Farah, Bade e Gonul. A ostacolare Tahir, però ci penseranno gli scagnozzi di Behnam, rinchiudendolo in una prigione in Iran.

Rahsan si oppone al matrimonio di Behnam e Farah

Per non diventare la moglie di Behnam, Farah ricatterà Rahsan, dicendole di possedere il filmato compromettente della sua relazione clandestina con Akbar Azadi, il fratello del suo defunto marito.

Proprio prima della cerimonia, Rahsan si opporrà all’unione, sottolineando che Farah potrebbe aver avuto dei rapporti intimi con Tahir di recente.

La reazione di Mahmud non si farà attendere, visto che dirà al nipote Behnam di potersi sposare tra tre mesi, per rispettare le regole religiose.

Riepilogo sul rapimento di Farah da parte di Tahir

Dopo essere tornato in libertà, Tahir ha rapito Farah, e le ha promesso di lasciarla andare soltanto se lo avrebbe convinto di voler stare davvero con Behnam. Temendo ulteriori ricatti da parte dell’ex, Farah ha mentito al marito Tahir, facendogli credere di amare il padre biologico di suo figlio Kerim. In seguito, Farah è tornata da Behnam, il quale si è vendicato di Tahir, facendolo cadere giù da un palazzo in costruzione. Infine, convinta di aver perso per sempre il marito, Farah ha tentato di farla finita.