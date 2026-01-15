Un flacone di pillole e uno stent al cuore: tanto basterà a distruggere il mito di Behnam salvatore. Le ultime trame turche di Io sono Farah portano alla luce un inganno clinico inquietante: l'eroico donatore che ha ridato la vita a Kerim non è mai esistito. Farah resterà sconvolta quando realizzerà che il padre di suo figlio è un cardiopatico cronico, una condizione che rende impossibile qualsiasi trapianto di midollo. Mentre Behnam usava la "gratitudine" come un cappio al collo per segregarla, la realtà era già scritta nelle sue cartelle cliniche: l'uomo che si professava eroe ha solo recitato una parte, comprando il silenzio dei medici per tenere Farah in pugno.

Behnam e il legame con Kerim

Behnam ha debuttato da poco nelle puntate di Io sono Farah in onda su Canale 5. È il padre di Kerim e, secondo la narrazione, sarà lui a salvargli la vita donandogli il midollo osseo. Sarà grazie a questa donazione che Behnam riuscirà a tenere Farah in pugno, perché ogni volta che lei tenterà di allontanarsi, lui le ricorderà ciò che ha fatto per suo figlio.

Senza dimenticare che anche il bambino lo vedrà come un eroe, pensando che il padre sia stato la sua unica ancora di salvezza.

Il lato oscuro di Behnam

Nonostante il bene che ha fatto per Kerim, per Farah, Behnam resterà sempre l'uomo spregevole che le sta rovinando la vita. Gliene combinerà di tutti i colori, fino a condurla al tentativo di suicidio.

E come se non bastasse, Behnam la minaccerà evocando persino la morte di Ali Galip.

Perché l'uomo è morto proprio a causa della ragazza: è stata lei a rimuovergli dal petto un pezzo di vetro che l'ha fatto morire dissanguato. Avrebbe potuto salvargli la vita, ma non ha voluto, visto che è stato Ali Galip a rivelare a Behnam dell'esistenza di Kerim.

La lotta di Farah

Farah non si arrenderà nella sua continua lotta contro Behnam e farà di tutto per avere degli assi nella manica che possano aiutarla a liberarsi di lui. E molto presto emergerà una verità che potrebbe liberarla da qualsiasi vincolo.

Come già detto, Behnam ha dichiarato a Farah di aver donato il midollo a Kerim. La ragazza non ha potuto assistere all'espianto e al trapianto, perché Behnam glielo ha impedito segregandola in casa.

Si è basata sulla fiducia, una leggerezza che le costerà cara, anche perché il donatore non è Behnam. Farah scoprirà che Behnam è cardiopatico – prende dei medicinali e gli è stato anche applicato un stent – e le sue condizioni di salute non gli avrebbero mai potuto permettere di donare il midollo. Quindi Farah è stata vittima dell'ennesimo inganno.