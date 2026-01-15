Nei nuovi episodi della soap turca Io sono Farah, la protagonista Farah Ersadi (Demet Özdemir) scoprirà che l’ex Behnam Azadi (Feyyaz Duman) la manipola con dei farmaci.

Farah tenta di togliersi la vita in preda alle allucinazioni

Ben presto, Behnam vorrà tornare a vivere in Iran insieme al piccolo Kerim (Rastin Paknahad), appena avrà la conferma di essere il suo padre biologico grazie al test di DNA. A quel punto, Farah tenterà di far cambiare idea all’ex, senza riuscirci. Nel contempo, la giovane crederà che il marito Tahir (Engin Akyürek) sia morto per mano di Behnam, per averlo gettato giù da un palazzo in costruzione durante uno scontro fisico.

A causa dei medicinali che il padre di Kerim le farà dare dalle sue domestiche a sua insaputa, Farah comincerà ad avere delle allucinazioni, al punto che un giorno crederà di vedere Tahir al suo fianco. La situazione degenererà, quando in preda alla disperazione totale per essere stata allontanata dal figlio Kerim, Farah tenterà di farla finita tagliandosi un polso, ma per fortuna Behnam riuscirà a salvarla in extremis.

Farah decisa a vendicarsi del padre di Kerim

Dopo aver trascorso una settimana in ospedale, Farah si risveglierà con una flebo nel braccio e apprenderà da Behnam che Tahir è vivo. La felicità della giovane però avrà breve durata, poiché l’ex le dirà anche che il marito li raggiungerà alla loro villa, per consegnarle i documenti per il loro divorzio.

Successivamente, Farah metterà alle strette una delle domestiche, appena la vedrà sciogliere qualcosa nel suo tè, e scoprirà che Behnam le sta somministrando dei farmaci. In preda alla furia, Farah mediterà di vendicarsi dell’uomo che le ha impedito di rifarsi una nuova vita con Tahir e il piccolo Kerim.

Riepilogo: Farah sconvolta dall’arrivo dell’ex che credeva morto

Proprio quando credeva di poter lasciare Istanbul con Tahir e il figlio Kerim, Farah si è ritrovata a vivere un nuovo incubo. La ragazza è rimasta sconvolta dall’arrivo dell’ex Behnam, che credeva di aver ucciso in passato. Il pericoloso uomo, è ritornato nella vita di Farah, dopo aver appreso dal boss Ali Galip di essere il padre del piccolo Kerim.