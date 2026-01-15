Nelle nuove puntate della soap turca Io sono Farah, Gonul annuncerà ai suoi familiari e alla suocera Vera di non essere più una Akinci per aver divorziato da Kaan. Farah invece, scoprirà che sua madre Gulsima è viva, ed era stata tenuta prigioniera da Behnam, il padre biologico di suo figlio Kerim.

Ali Galip affida le sue azioni alla nuora Gonul

Prossimamente, Ali Galip si recherà nella casa in cui Farah verrà segregata dall’ex Behnam, proprio quando Bade e Gonul tenteranno di salvare la loro amica. Appena il boss Ali Galip sarà in procinto di soffocare la nipote Bade, per essersi schierata contro di lui, Gonul lo colpirà alla testa con un vaso.

A quel punto, l’uomo chiederà a Farah di soccorrerlo, ma lei lo lascerà morire per fargliela pagare di tutto il male fatto a lei e alla sua famiglia. Dopo la sparizione del marito Ali Galip, la moglie Vera farà aprire il testamento, anche se non verrà dichiarato morto.

Gli Akinci rimarranno sconvolti, appena scopriranno che Ali Galip ha affidato le azioni alla nuora Gonul, la quale si sentirà ancora più in colpa, per essere la responsabile del decesso del suocero. In seguito, dopo essersi scambiata un bacio appassionato con Bekir, Gonul farà sapere ai suoi cari e agli Akinci di aver divorziato dal marito Kaan.

Farah decisa a ricongiungersi con Tahir e il figlio Kerim

A catturare l’attenzione, sarà anche la protagonista Farah, la quale scoprirà che sua madre Gulsima non è affatto morta da molti anni come credeva, ma anche se sarà felice di averla ritrovata, continuerà a essere sofferente per l’allontanamento dal figlio Kerim.

Infine, Farah sarà pronta a lottare per riunirsi con Tahir e Kerim, con la consapevolezza di doversi sbarazzare di Behnam, per raggiungere il suo obiettivo.

Riepilogo: Kaan ha tradito Gonul prima delle nozze

Di recente, Kaan si è scambiato dei baci appassionati con Yasemin il giorno delle sue nozze con Gonul, poco prima di raggiungere gli invitati. Mentre lo sposo Kaan è arrivato tardi alla cerimonia, dopo aver tradito Gonul, Farah ha fatto di tutto per impedire al marito Tahir di rovinare l’evento, ovvero di vendicarsi di Ali Galip per l’uccisione del donatore di Kerim.