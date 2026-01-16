L’ingresso di Mahmud nelle trame di Io sono Farah non porta solo una nuova gerarchia di potere, ma scoperchia un abisso di segreti inconfessabili. Lo zio di Behnam non si accontenta di disporre della vita delle donne di casa come pedine di un gioco politico; la sua crudeltà raggiunge l'apice in un confronto che cambierà per sempre l'anima della protagonista. Con un cinismo che gela il sangue, Mahmud ammette l’atroce verità: "Tuo padre l’ho ucciso io, e tu farai la sua stessa fine".

L’arrivo di Mahmud

Nella villa di Behnam non sarà lui il più cattivo di tutti.

A breve, nelle nuove puntate, debutterà un nuovo personaggio, pronto a portare un’ondata di autorità. Si chiama Mahmud ed è lo zio di Behnam, quello a cui nessuno può trasgredire. Tutti hanno paura di lui e quella casa non sarà più come un tempo.

Mahmud è iraniano, proprio come Behnam, e la sua valorizzazione della donna non è delle migliori. Le svalorizza, considerandole il gradino più basso della società. A farne i conti saranno le donne più giovani di casa, come Farah e Murjan, la cugina di Behnam.

Le imposizioni di Mahmud

Mahmud considera Farah una vergogna per la famiglia, visto che ha avuto un bambino da Behnam e non sono neppure sposati, per questo pretenderà che i due si sposino. Si organizzerà la cerimonia, ma alla fine salterà tutto, proprio perché Farah ha divorziato da poco tempo da Tahir e per la tradizione è opportuno che passino almeno tre mesi prima del matrimonio.

Dopo Farah, l'obiettivo di Mahmud sarà Murjan. Vorrà che anche la ragazza si sposi e per farlo chiamerà un uomo dall'Iran. A quanto pare, i due si sarebbero già dovuti sposare in passato, quando lei aveva 12 anni e lui 40 anni più di lei.

Il conflitto con Mahmud

Questa decisione non verrà presa bene né da Murjan né da Akbar, suo padre, ma anche Behnam ce l'avrà con lui, anche se per altri motivi. Mahmud vuole coinvolgere Tahir in alcuni affari, ma Behnam sarà chiaro: "Devi scegliere: o me o lui".

Lo zio non lo asseconderà e Behnam deciderà di tornare in Iran con Farah, Kerim e sua madre. "E come pensi di farla entrare in Iran? Sappi una cosa: appena metterà piede nel nostro Paese, farò in modo che venga arrestata e poi la ucciderò, proprio come ho fatto con suo padre".

Farah resterà immobile davanti a quelle parole e Mahmud porterà fuori il suo lato più malvagio: "Sai, in questo momento stai proprio facendo la stessa faccia che fece tua madre". Farah si avventerà contro di lui e questo segnerà solo l’inizio della fine.