Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, appena Behnam Azadi si allontanerà da Istanbul in maniera momentanea, la protagonista Farah Ersadi supplicherà a Tahir Lekesiz di rinunciare a vendicarsi del suo ex. La giovane si assumerà ogni colpa, pronunciando queste parole: “Sono la responsabile di tutto”.

Tahir fa infuriare Behnam

Dopo aver concesso il divorzio alla moglie Farah, Tahir la farà pagare a Behnam, per aver tentato di ucciderlo gettandolo da un edificio altissimo. In particolare, l’ex detenuto riuscirà a diventare socio dell’azienda di Vera e Behnam, il quale andrà su tutte le furie il giorno della conferenza stampa in cui verrà presentata la sua gioielleria.

Dopo aver fatto fatica a nascondere la sua preoccupazione, Behnam si vedrà costretto a tornare in Iran, ma non in maniera definitiva.

A quel punto, Farah approfitterà dell’assenza di Behnam per incontrare Tahir. Durante il nuovo faccia a faccia con l’ex marito, lasciandosi andare a un pianto disperato, Farah cercherà di convincerlo ad abbandonare il suo piano di vendetta contro il padre biologico di suo figlio Kerim.

Vera fa aprire il testamento di Ali Galip, Mehmet cerca di ricordarsi chi gli ha sparato

Nel frattempo, a seguito della scomparsa improvvisa di Ali Galip, in realtà morto per mano di Gonul, dopo aver tentato di strangolare la nipote Bade, Vera farà aprire il testamento del marito.

Tutti rimarranno sorpresi, nell’apprendere che il boss Ali Galip ha lasciato le sue quote aziendali alla nuora Gonul e a Tahir.

Spazio anche a Mehmet, il quale cercherà di ricordarsi chi gli ha sparato, il giorno dell’operazione tra Ali Galip e il misterioso complice agnello nero.

Riepilogo: Behnam ha costretto Farah a chiedere il divorzio a Tahir

A distanza di un anno dall’operazione di Orhan e Ali Galip, entrambi sono riusciti a farla franca a differenza di Tahir, che invece è finito in carcere. Quest’ultimo è stato accusato di aver tentato di uccidere il commissario capo Mehmet, entrato in coma, dopo essere stato ferito gravemente dal padre adottivo Orhan. Farah invece, è stata manipolata dall’ex Behnam, il quale l’ha costretta a chiedere il divorzio al marito Tahir.