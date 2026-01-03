Nelle prossime puntate della soap turca Io sono Farah, Farah Ersadi (Demet Ozdemir) scoprirà che il suo ex marito Behnam Azadi (Feyyaz Duman), non è affatto morto per mano sua come credeva. Il pericoloso uomo iraniano rapirà Farah, e le dirà chiaramente di fargliela pagare per aver tentato di sbarazzarsi di lui anni prima e per avergli nascosto di essere il padre di Kerim (Rastin Paknahad).

Tahir crede che Ali Galip sia coinvolto con l’attentato in cui sono rimaste ferite Farah e Bade

Grazie alla microspia piazzata da Farah nello studio di Ali Galip, il commissario capo Mehmet scoprirà di un imminente incontro tra il boss e il misterioso complice denominato l’agnello nero.

Appena troverà la cimice, Ali Galip sospetterà della nipote Bade e di Farah. Poco dopo, quest’ultima e l’avvocatessa rimarranno vittime di un attentato organizzato da Orhan per colpire Bekir.

Per fortuna, Farah riporterà solo una ferita a un braccio, mentre Bade verrà sottoposta a un grave intervento. Tahir vorrà punire personalmente Ali Galip, con la convinzione che ci sia il suo coinvolgimento con l’agguato. Farah invece sognerà ancora il giorno in cui lei, Tahir e suo figlio Kerim saranno finalmente liberi di lasciare Istanbul per ricominciare una nuova vita altrove.

Mehmet scopre che Orhan è complice di Ali Galip, Behnam apprende che Kerim potrebbe essere suo figlio

Ben presto, Tahir e Mehmet faranno irruzione insieme alla polizia, nel luogo in cui Ali Galip e Orhan si incontreranno per concludere una grande spedizione.

Mentre Tahir affronterà Ali Galip, per essere l’assassino dei suoi genitori e per aver fatto uccidere il donatore di midollo osseo di Kerim, Mehmet scoprirà l’identità dell’agnello nero. In particolare, l’ispettore verrà a conoscenza del doppio gioco del padre adottivo Orhan, per essere il complice di Ali Galip.

In seguito, appena Ali Galip gli dirà che la sua ex Farah ha avuto un figlio da lui in passato, Behnam giungerà subito a Istanbul per attuare la sua vendetta. Quando vedrà il padre di suo figlio vivo e vegeto, Farah farà fatica a nascondere il suo nervosismo. Le anticipazioni turche, dicono che Behnam obbligherà la sua ex a seguirlo con la forza e la terrà segregata in casa. Per proteggere il figlio Kerim, Farah non avrà altra scelta, oltre a quella di assecondare le richieste del suo rapitore.

Riepilogo: Tahir ha scoperto che Behnam è vivo

Di recente, a seguito dell’omicidio del donatore di midollo osseo giunto in Turchia per Kerim, Tahir ha incaricato un avvocato di andare in Iran per verificare se dalla parte paterna ci siano parenti che possano aiutare il bambino. Ben presto, Tahir ha appreso che Behnam, l’ex di Farah è vivo e ha altri due figli che potrebbero essere compatibili con Kerim.