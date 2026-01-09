Nei nuovi episodi di Io sono Farah, la protagonista Farah Erşadi e il figlio Kerim rischieranno la vita a seguito dell’arrivo di Behnam Azadi. In particolare, quest’ultimo torturerà l’ex moglie, e causerà una crisi al figlio nato con una grave malattia.

Behnam rinuncia a fuggire con il figlio kerim

Ben presto, Ali Galip tradirà Tahir contattando Behnam, l’ex marito di Farah. Appena scoprirà grazie al boss di essere lui il padre biologico del piccolo Kerim e non Tahir, Behnam si precipiterà a Istanbul per ricongiungersi con la sua famiglia. Per iniziare, il pericoloso uomo rapirà Farah e la farà torturare dalle sue domestiche facendole procurare delle ustioni, dopo averla rinchiusa in una casa di Ali Galip.

Inoltre, Behnam sottoporrà Kerim al test di DNA e avrà la conferma che si tratta di suo figlio. A quel punto, Behnam dirà al bambino di essere suo padre e tenterà di fuggire con lui alla volta dell’Iran. Nello specifico, l’ex di Farah farà un passo indietro, appena Kerim si sentirà male a causa della sua malattia.

Behnam ricatta Farah per non aver prestato soccorso ad Ali Galip e la costringe a divorziare da Tahir

A proposito di Farah, chiederà aiuto al marito Tahir al telefono, ma non riceverà alcuna risposta, poiché a sua insaputa si troverà in carcere con l’accusa di aver tentato di uccidere Mehmet, a causa di un piano ordito da Ali Galip. Poco dopo, Farah riuscirà a contattare Bade e a inviarle la posizione GPS.

L’avvocatessa arriverà nella villa abbandonata insieme Gonul, proprio quando irromperà Ali Galip, il quale tenterà di strangolare la nipote Bade, per essersi alleata contro di lui con Tahir e Mehmet.

Per difendere Farah, Gonul colpirà il suocero Ali Galip in testa con un vaso che causerà la rottura di tavolo di vetro. Appena quest’ultimo si ferirà al cuore con una scheggia, chiederà a Farah di salvarlo essendo una dottoressa, ma lei si vendicherà lasciandolo morire. La situazione si complicherà per Farah, poiché Behnam la ricatterà con il filmato del decesso di Ali Galip ripreso dalle telecamere, in grado di dimostrare che si è rifiutata di soccorrerlo. Dopo un anno, Farah si troverà segregata nella nuova villa di Behnam, che la costringerà a divorziare da Tahir per poter continuare a vedere Kerim.

Riepilogo: Ali Galip ha fatto uccidere il donatore di Kerim

In precedenza, Ali Galip ha punito Tahir per aver consegnato una pistola usata in un omicidio per incastrare suo figlio Kaan. Il boss ha fatto uccidere il donatore che era arrivato dalla Spagna per salvare la vita a Kerim. Non sapendo del coinvolgimento di Ali Galip, Tahir ha chiesto al suo avvocato di cercare dei parenti di Kerim in Iran e ha scoperto che Behnam, il padre del bambino, è ancora vivo ed ha altri figli.