Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Gönül scoprirà il lato oscuro di suo padre nel modo più traumatico. Nascosta dietro una porta, la ragazza ascolterà Orhan vantarsi dei suoi crimini e pronunciare la frase: “Ho sparato a Mehmet e ne sono uscito pulito”. Una confessione che distrugge l’onore della famiglia e costringe Gönül ad aprire finalmente gli occhi sul mostro che l’ha cresciuta.

Gonul isolata: tutti i segreti che le hanno nascosto

Le prossime puntate di Io sono Farah saranno ricche di avvenimenti: Mehmet e Tahir scopriranno di essere fratelli, Orhan tornerà in città dopo un anno di latitanza e Farah scoprirà che sua madre è ancora viva.

Tra i vari personaggi, però, ce ne sarà uno che, di fronte a tutte queste novità, si sentirà messa in disparte: Gonul.

Non le piacerà che il fratello le abbia nascosto la verità su Tahir e non apprezzerà che Farah non si sia confidata con lei quando ha scoperto che la madre non era morta.

Confronto tra Gonul e Farah: ‘È arrivato il momento che tu sappia chi è tuo padre’

Gonul penserà che i suoi cari non le vogliano dare tanta importanza, ma la verità è che tutti le vogliono bene, al punto di averle omesso certe informazioni solo per proteggerla, perché dietro una buona notizia, si nasconde sempre l’ombra del pericolo, che la maggior parte delle volte porta il nome di Orhan.

Lei, però, non lo immaginerà e se la prenderà soprattutto con Farah.

Quest’ultima crederà che sia arrivato il momento di far conoscere a Gonul il vero volto del padre.

Gönül ascolta il padre di nascosto: ‘Ho sparato a Mehmet e sono uscito pulito’

Anche Farah è caduta nella trappola di Orhan, che la usa per salvare la vita alle persone a cui spara solo per costringerle a parlare. Un giorno le telefonerà per correre in sala operatoria a salvare il suo alleato e Farah deciderà di chiamare Gonul: “È arrivato il momento di farti conoscere il vero volto di tuo padre, così potrai aiutarci a farlo conoscere a tutti”.

Gonul si nasconderà dietro la porta della sala operatoria. Sul lettino ci sarà Ilyas, che è stato colpito da Mehmet durante un tentativo di evasione. Orhan arriverà più arrabbiato che mai: “Ascoltami bene.

Devi assolutamente salvarlo, e ti conviene riuscirci. Sbrigati”.

Non ci sarà tempo per spiegazioni. Subito dopo arriverà il ricatto, freddo e calcolato: “Se non fai esattamente quello che ti dico, te lo giuro, ti farò arrestare per l’omicidio di Ali Galip. Finirai in prigione”. “E farai arrestare anche Gonul?”, chiederà Farah.

La risposta sarà immediata: “No. Sarai tu l’unica responsabile. Mia figlia non avrà alcun problema”. Poi Orhan alzerà ulteriormente il tiro, ricordando quanto sia disposto a spingersi oltre: “Sai bene che ho sparato a Mehmet e, nonostante tutto, sono riuscito a uscirne pulito”. Gonul sentirà tutto e resterà sconvolta dalla malvagità del padre.