Nelle prossime puntate di Io sono Farah, l’eredità lasciata da Ali Galip a Gonul aprirà uno scenario carico di tensione e sensi di colpa. Mentre tutti festeggeranno il lascito inatteso, la ragazza farà una confessione sconvolgente, rivelando di sentirsi direttamente responsabile della morte del suocero.

La morte di Ali Galip prende una direzione inattesa

L’uomo morirà e non per mano di Tahir, come si ipotizzerà nel finale della prima stagione. La vicenda sarà decisamente più sorprendente. Ali Galip raggiungerà Farah nel momento in cui Bade e Gonul la salveranno dalla prigionia di Behnam.

L’uomo se la prenderà prima con la ragazza per aver collaborato con la polizia per incastrarlo, poi con la nipote, ma con lei sarà decisamente più violento: tenterà di ucciderla strozzandola. Bade non riuscirà a liberarsi fino a quando Gonul lo bloccherà spaccandogli sulla testa un vaso.

La fine di Ali Galip e un segreto destinato a restare nascosto

L'uomo perderà l'equilibrio e cadrà sopra un tavolino in vetro, rompendolo. Un pezzo si conficcherà sul suo petto e Farah sa che se glielo estraesse, morirebbe dissanguato, così penserà di chiamare la polizia. Cambierà idea quando Ali Galip le dirà che è stato lui a confessare a Behnam della nascita di Kerim.

La ragazza non riuscirà a perdonarlo, così estrarrà il pezzo di vetro e lo lascerà morire.

Le tre ragazze saranno complici e si giureranno a vicenda di non rivelare quel segreto che custodiscono.

Il testamento di Ali Galip e il peso delle nuove responsabilità per Gonul

Tra le tre, Gonul sarà quella a sentirsi più in colpa: la più gentile e ingenua, incapace di pensare di aver seriamente contribuito alla morte del suocero. E il senso di colpa inizierà ad acuire quando la ragazza, durante la lettura del testamento di Ali Galip – ne verrà dichiarata la morte presunta, visto che la famiglia non è a conoscenza della verità – scoprirà che il suocero le ha lasciate il 25% delle quote dell'azienda di trading di metalli preziosi Azadi & Akinci.

Tutti saranno felici per lei. "Sei diventata ricca, goditelo", dirà Bekir, ma la ragazza non farà altro che sentirsi in colpa e si rifugerà in camera.

Qui verrà seguita da Bade, che capirà il suo stato d'animo. "Come posso essere felice, ho ucciso io Ali Galip", dirà Gonul tra le lacrime. Ma Bade la inviterà a stare tranquilla e a non lasciare emergere il suo vero stato d’animo, per evitare conseguenze per tutte loro.