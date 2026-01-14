Le nuove trame di Io sono Farah portano a galla un segreto sepolto per decenni: Mehmet scoprirà che suo fratello ha perso la vita. Dopo aver finalmente recuperato i ricordi d’infanzia e l’esistenza di un legame di sangue dimenticato, la ricerca del poliziotto si concluderà nel modo più tragico. Grazie a un fascicolo sottratto dall'orfanotrofio, Mehmet si ritroverà davanti a una tomba, schiacciato da un dolore atroce. Ma mentre il protagonista piange la sua perdita, un’ombra inquietante suggerisce che la morte sia solo una messa in scena per nascondere una realtà ancora più sconvolgente: il fratello potrebbe essere molto più vicino di quanto lui creda.

Il passato di Mehmet riemerge

Mehmet inizierà a ricordare tutto ciò che gli è accaduto il giorno che qualcuno gli ha sparato durante l'agguato contro Ali Galip: è stato Orhan, con la complicità di Ilyas. Ma questo sarà solo l'inizio, perché nella mente di Mehmet emergerà un altro ricordo: ha un fratello.

Da piccolo è stato adottato da Orhan mentre si trovava in orfanotrofio e, fino a quel momento, non si è mai ricordato dell'esistenza del fratello. Contatterà l'orfanotrofio per avere il fascicolo del fratello, ma il direttore non sarà disposto a darglielo: deve dimostrare concretamente che quel bambino era suo fratello.

La richiesta di Tahir

Mehmet non saprà cosa fare, ma proprio quando scoprirà questo dettaglio, Tahir andrà da lui per chiedergli un favore.

È stato imprigionato in Iran da Behnam e nello stesso luogo, un po' di tempo prima, si trovava una donna che sul muro della sua prigione ha scritto "Farah".

Tahir sospetterà che quella donna sia la madre di Farah, ha anche trovato un suo fazzoletto, dove c'è un capello. Tahir chiederà a Mehmet di far analizzare il capello dagli uomini della scientifica. Mehmet sarà a disposizione, ma a una condizione.

La verità sul fratello di Mehmet

Mehmet racconterà a Tahir la storia del fratello ritrovato, chiedendogli di entrare nell'orfanotrofio per rubare quel fascicolo. Gli uomini di Tahir ci riusciranno e la scoperta sarà sconvolgente: il bambino è morto e Mehmet si ritroverà a piangere sulla sua tomba, anche se dentro di lui crederà che non sia possibile e non avrà tutti i torti.

In realtà, il fratello di Mehmet non è morto: è Tahir. Diverse persone sono sempre state a conoscenza di questa cosa, tra cui Ali Galip, ma anche Behnam, è probabile che qualcuno abbia deciso di cancellare il passato dei due fratelli. Cosa nasconde questo mistero?