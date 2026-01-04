Nelle puntate turche di Io sono Farah in programma nel 2026 sui teleschermi di Canale 5, Kaan passerà una notte di passione con Yasemin al suo party di nozze. Il figlio di Ali Galip tradirà la moglie Gonul, che non capirà per quale motivo suo marito si sia presentato così tardi alla loro festa.

Tahir nasconde un gps nell'orologio di Ali Galip

Farah confesserà a Tahir che Ali Galip ha fatto uccidere il donatore di midollo osseo destinato a Kerim. Intanto, Akinci stringerà un accordo con un complice misterioso denominato Agnello nero. Tahir, a questo punto, accetterà di aiutare Mehmet a incastrare i due malviventi.

Bade deciderà di intervenire anche lei nella situazione, volendo vendicarsi di suo zio, responsabile dell'incidente che l'ha resa sterile.

Durante la feste delle nozze tra Gonul e Kaan, Tahir farà in modo che Ali Galip perda l'orologio per nasconderci un gps per seguire le sue mosse il giorno dopo.

Kaan passa una notte di passione con Yasemin

Le anticipazioni rivelano che Kaan si nasconderà in una stanza con Yasemin con la quale farà l'amore. Gonul non capirà per quale motivo suo marito si sia presentato così tardi al loro party. Bekir, intanto, deciderà di affrontare Orhan, sicuro che abbia organizzato l'agguato che ha reso sterile sua sorella Bade.

Il ragazzo rinuncerà a portare avanti la sua vendetta quando lo vedrà insieme a sua figlia Gonul, per la quale prova dei sentimenti anche se è sposata con Kaan.

Farah ha nascosto una cimice in una penna riposta nella scrivania di Ali Galip

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah (Demet Ozdemir) che sono stati trasmessi ad inizio gennaio su Canale 5, Mehmet è riuscita a convincere la protagonista a non vendicarsi di Ali Galip, reo di aver ucciso il donatore di midollo osseo per suo figlio. Allo stesso tempo, la dottoressa si è riavvicinata a Tahir, che preoccupato per la sorte di Kerim ha chiesto al suo avvocato di rintracciare il padre biologico per sottoporre al test del dna gli altri suoi figli.

Orhan, invece, ha sperato che Mehmet allentasse la presa sulle indagini dopo la morte del comandante. La speranza dell'uomo si è infranta quando il poliziotto ha contattato Tahir, esponendogli i sospetti sulle infiltrazioni criminali all'interno delle forze dell'ordine.

Orhan e Ali Galip, nel frattempo, hanno parlato di affari prima di andare a cena con le rispettive famiglie. Perihan non ha sopportato la messinscena e il ritrovo è andato a monte. Farah ha approfittato dell'assenza di Ali Galip per nascondere una cimice all'interno di una penna riposta nella sua scrivania come suggeritole da Mehmet ma è stata sorpresa da Bade.