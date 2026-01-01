Negli episodi finali della prima stagione della soap turca Io sono Farah, Kaan (Oktay Çubuk) si lascerà andare alla passione con Yasemin, prima di festeggiare il suo matrimonio con Gonul (Derya Pınar Ak). Orhan (Ali Sürmeli) invece ferirà il figlio adottivo Mehmet (Fırat Tanış).

Tahir vuole vendicare l'omicidio del donatore di midollo osseo con l’aiuto di Mehmet

Farah confesserà a Tahir che è stato Ali Galip a far uccidere il donatore di midollo osseo che avrebbe potuto salvare la vita a suo figlio Kerim. A quel punto, con la complicità di Mehmet, Tahir vorrà farla pagare al boss, proprio il giorno in cui incontrerà il suo complice denominato agnello nero.

Bade invece, vorrà vendicarsi di suo zio Ali Galip, con la convinzione che sia il colpevole dell’agguato in cui è rimasta ferita insieme a Farah.

Dalle anticipazioni, si evince che Tahir approfitterà della festa di nozze di Gonul e Kaan, per nascondere un GPS nell’orologio di Ali Galip. A catturare l’attenzione, sarà anche il novello sposo Kaan, il quale si presenterà in ritardo ai festeggiamenti, poiché tradirà Gonul con Yasemin, l’ex fidanzata di Tahir.

Bekir deciso ad affrontare Orhan, Tahir minaccia di uccidere Ali Galip

Spazio anche a Behir, che vorrà affrontare Orhan, per aver organizzato l’attentato contro sua sorella Bade. In particolare, il ragazzo capirà che in realtà l’ex commissario di polizia voleva fare del male a lui, visto che sua sorella era nella sua vettura quando ha rischiato la vita.

In precedenza, Bekir aveva fatto intendere a Orhan di aver scoperto la sua alleanza con suo zio Ali Galip. Tuttavia, Bekir rinuncerà a vendicarsi di Orhan, appena si renderà conto di provare qualcosa nei confronti di Gonul, la figlia dell’uomo.

In seguito, si assisterà all’incontro tra Ali Galip e Orhan per concludere un accordo. Dopo l’irruzione improvvisa della polizia, Ali Galip tenterà di darsi alla fuga e verrà minacciato da Tahir, che gli punterà una pistola contro. Mehmet invece fermerà l’automobile guidata da Ilyas e rimarrà sconvolto, appena scoprirà che l’agnello nero è suo padre adottivo Orhan. Quest’ultimo non ci penserà due volte, a sparare un colpo di pistola in testa a Mehmet, che per fortuna riuscirà a sopravvivere.

Riepilogo sull’alleanza segreta tra Orhan e Ali Galip

Di recente, i telespettatori hanno scoperto che Orhan non è affatto nemico di Ali Galip, ma il suo grande complice. Appena il figlio adottivo Mehmet gli ha confidato di essere convinto che ci sia una collaborazione tra la polizia e la criminalità, Orhan ha avvertito subito Ali Galip. In seguito, il comandate Hamza è stato trovato morto nella sua automobile e i sospetti sono ricaduti su Ilyas.