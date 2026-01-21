Le trame turche di Io sono Farah si tingono di nero con un confronto straziante. Nel tentativo disperato di smascherare i crimini di Behnam, Farah coinvolgerà Kerim in un piano rischioso, costringendolo a fingere una ricaduta della malattia. Ma la strategia si trasformerà in un boomerang. Schiacciato dai sensi di colpa e manipolato dal dolore del padre, il piccolo Kerim se la prenderà contro Farah. Quando la donna gli rivelerà la verità – ovvero che non è stato Behnam a donargli il midollo ma sua nonna – il bambino la gelerà con parole cariche di odio: "Tu racconti solo bugie".

Farah finge la malattia di Kerim per smascherare Behnam

Farah vivrà uno dei momenti più difficili del suo percorso: fingere che Kerim abbia una recidiva solo per smascherare Behnam e far emergere che è stata la madre a donare al figlio il midollo osseo. Per questo chiederà al bambino di fingere con il padre, facendogli credere che sia malato, ma Behnam piangerà davanti a lui e il piccolo si sentirà in colpa, iniziando a piangere.

"Kerim, amore mio, smettila di piangere. Così fai stare male anche me", dirà Farah.

Farah rivela a Kerim chi gli ha davvero donato il midollo

"Anche il mio papà era molto triste e piangeva tanto. Non gli ho potuto dire che non ero malata, per questo gli ho detto una bugia", dirà Kerim, confuso.

Non capirà perché sua madre abbia dovuto mentire, e Farah proverà a spiegargli che non tutte le bugie nascono per fare del male: "Abbiamo dovuto mentire perché tuo padre ci ha raccontato bugie molto peggiori. Era l’unico modo per arrivare alla verità".

Ma quando Kerim chiederà quali siano queste bugie, Farah farà il passo più doloroso di tutti: "Non è stato tuo padre a donarti il midollo e a salvarti. È stata tua nonna. Lui l’ha tenuta prigioniera per anni. Dobbiamo trovarla, è l’unico modo".

Kerim difende il padre e accusa Farah di mentire

Quelle parole sconvolgeranno Kerim. Il bambino rifiuterà con forza quella versione dei fatti, aggrappandosi all’immagine del padre come suo salvatore: "No, mamma, non è vero.

È stato il mio papà a salvarmi la vita. Mi ha donato lui il midollo. Ti stai sbagliando".

Farah, distrutta, proverà a mantenere la calma, pur sapendo di stare ferendo il figlio: "Vorrei tanto sbagliarmi, Kerim. Vorrei che tuo padre non fosse così senza scrupoli. Non te l’ho detto prima per non farti soffrire".

Ma ormai sarà troppo tardi. Kerim sentirà di non potersi più fidare di lei. Tutte le certezze costruite fino a quel momento inizieranno a crollare: "Io non ti credo. Tu racconti solo bugie. Prima dicevi che Tahir era cattivo, poi che era buono. Prima il midollo era di papà, ora dici che è della nonna. Il mio papà non è cattivo. Lui mi ha salvato".

Quelle parole colpiranno Farah come una condanna. Il bambino si chiuderà in una difesa totale del padre, rifiutando una verità che gli appare troppo crudele per essere accettata.