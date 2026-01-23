Kerim umilia Behnam e lo rinnega definitivamente nelle prossime puntate di Io sono Farah: "Tahir è meglio di te". Il bambino scoprirà l'agghiacciante verità sulla prigionia della nonna Gulsima e affronterà il padre biologico con parole molto dure, accusandolo di essere un bugiardo e un malvagio.

'Ti odio, sei malvagio': Kerim affronta Behnam e lo accusa dei suoi peccati

"Ti odio, sei malvagio", saranno queste le parole che Kerim rivolgerà a Behnam quando scoprirà che, per anni, ha tenuto prigioniera sua nonna Gulsima, ma Behnam non accetterà che il figlio sia contro di lui: "Kerim, forza, scusati.

Ti rendi conto di avermi detto che mi odi? Io sono tuo padre, devi scusarti. Hai peccato, Kerim".

Ma il bambino non resterà in silenzio. La sua risposta sarà una lama: "Tu hai commesso molti più peccati di me".

L'ultimo inganno di Behnam: 'Tua nonna è cattiva, l'ho salvata dalla prigione'

Behnam ce l'avrà ancora con lui perché, in combutta con la madre, hanno orchestrato un piano per incastrarlo. Un piano che farà emergere una verità: non è stato lui a donare il midollo a Kerim, ma la madre di Farah: "Perché mi hai detto una brutta bugia? E poi hai anche raccontato che ho fatto del male alla nonna. Di che cosa stai parlando? Sono cose che ti ha detto Tahir? Visto? Sei stato con lui un giorno e ti ha fatto credere questo".

"Non è vero. Ormai è un anno che vedo quello che fai, quindi Tahir non c’entra. Non voglio più ascoltarti. Se hai dei problemi, parlane con la mamma. Non voglio stare con te, sei un bugiardo".

Nel tentativo disperato di recuperare il rapporto, Behnam dirà l'ennesima bugia: "Kerim, io non sono cattivo. Sai cosa sarebbe successo se non avessi nascosto tua nonna? Sarebbe finita in prigione, perché la polizia la stava cercando".

E continuerà, senza filtri: "In questo mondo non si possono scegliere i propri genitori. Purtroppo tua nonna è cattiva. Ha commesso un grave crimine ed è finita in prigione. Ma io mi sono occupato di lei. Non l’ho abbandonata, l’ho salvata".

'Tahir è migliore di te': l'umiliazione di Behnam e la scelta definitiva di Kerim

Kerim non si lascerà convincere: "E a cosa è servito? A niente. Sei comunque il cattivo". Behnam cercherà un’ultima riconciliazione: "Ora conosci la verità. Chiedimi scusa e facciamo pace". Il bambino però non cederà: "Stai dicendo un’altra bugia. Prima devo parlare con mia madre. Portami subito da lei".

"Non posso portarti da tua madre, ma porterò lei qui, te lo prometto", dirà Behnam, ma la promessa non basterà a rassicuralo, anzi, Kerim inveirà contro il padre: "Per me Tahir è molto meglio di te. Tu sei sempre arrabbiato, lui non lo è mai. Una volta gli ho detto di andarsene e non si è arrabbiato neanche un po’. Per questo è migliore di te. Perché lui mi vuole più bene di quanto me ne vuoi tu".