Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Rahsan accuserà il figlio di aver ucciso Tahir e riverserà la sua rabbia su Farah. Convinta che Behnam si sia macchiato di un gesto irreparabile, la donna scatenerà un duro confronto che spingerà Farah a temere il peggio e ad agire prima che sia troppo tardi.

Behnam scopre il rapimento di Farah e si mette sulle tracce di Tahir

Behnam reagirà con furia quando scoprirà che Tahir ha rapito Farah mentre si trovava in un negozio di abbigliamento insieme a Rahsan, sua madre. In realtà, la donna sarà contenta del fatto che Tahir l’abbia portata via, perché non sopporta la presenza di Farah nelle loro vite: la considera solo un adultera svergognata che ha fatto un figlio con Behnam.

Mentre Rahsan gioirà per essersene liberata, Behnam andrà alla ricerca di Farah e Tahir. Grazie a una telefonata di Vera, scoprirà che Farah e Tahir si trovano in una vecchia casa della famiglia Akinci, ma Farah riuscirà a scappare e a rientrare a casa in tempo, proprio per tentare di evitare che Behnam possa fare del male a Tahir.

Scontro tra Tahir e Behnam in un edificio incompiuto

Tuttavia, la situazione precipiterà quando Behnam troverà Tahir e i due si scontreranno fisicamente ai piani alti di un edificio incompiuto, ridotto alla sola struttura portante. Il primo a scagliare la sua forza contro il suo avversario sarà Tahir, che spingerà Behnam nel vuoto, ma lui riuscirà a salvarsi aggrappandosi a una sporgenza in cemento.

Alla fine, Tahir sceglierà di salvarlo, pensando al bene che Behnam ha fatto per Kerim – gli ha donato il midollo per salvargli la vita. Tahir sembrerà pronto a lasciarlo, ma Behnam avrà bisogno di dirgli un'ultima cosa. Senza ripensamenti spingerà Tahir e lo lancerà nel vuoto; l’uomo resterà esanime a terra. Behnam crederà che Tahir sia morto.

Rahsan crede che Tahir sia morto dopo il ritorno di Behnam

Soddisfatto, rientrerà a casa e la madre lo bloccherà, chiedendogli come sono andate le cose con Tahir. Behnam si riferirà a Tahir usando il passato e Rahsan crederà che l'abbia ucciso. "Ma perché l'hai fatto?", chiederà stizzita, ma Behnam la metterà a tacere e andrà a dormire.

Rahsan sarà una furia: Tahir era l'ultima speranza per liberarsi di Farah.

Arrabbiata, andrà nella camera della ragazza. "Sarai soddisfatta adesso. Hai ottenuto quello che volevi. Hai trascinato mio figlio nell’oscurità", urlerà Rahsan, ma Farah non riuscirà a capire a che cosa faccia riferimento. "Si è sporcato le mani con il sangue di tuo marito. Mio figlio ha ucciso Tahir". "Come avrebbe fatto? Non può essere vero. Io non gli ho mai detto dov’era", urlerà Farah disperata, prima di liberarsi da quella camera e correre dal suo Tahir, prima che sia troppo tardi.