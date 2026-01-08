Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, Mehmet arriverà a un punto di rottura drammatico. Segnato dalle gravi conseguenze dell’agguato e dalla paura di restare disabile, l’uomo farà a Bade una richiesta estrema: “Aiutami a farla finita”.

Mehmet in pericolo durante l’agguato ad Ali Galip

Mehmet rischierà di morire durante l'ultima puntata della prima stagione di Io sono Farah. Metterà in atto l'agguato contro Ali Galip, volto ad arrestarlo per i traffici illeciti e altri crimini commessi. Farà tutto questo all'oscuro di un dettaglio molto importante: il padre Orhan è complice di Ali Galip.

Quando durante l'agguato Ali Galip riuscirà a scappare, partirà subito la caccia. Mehmet vedrà una macchina fuggire e penserà che dentro ci sia lui, ma si troverà davanti a due brutte sorprese: alla guida dell'auto c'è Ilyas e il suo passeggero misterioso è Orhan.

Mehmet gravemente ferito e le difficili conseguenze dell’agguato

Orhan si farà consegnare la pistola dal figlio e la userà per sparargli contro, abbandonandolo in un parcheggio sotterraneo. Lo troverà Tahir, che lo porterà subito in ospedale, ma la situazione sarà critica: anche dopo l'intervento chirurgico, Mehmet resterà in coma e vi rimarrà per un anno.

Al risveglio, inizierà la riabilitazione, che sarà piuttosto dura. Non ricorderà nulla, non riuscirà a camminare e inizialmente avrà anche difficoltà a parlare, ma lentamente le cose sembreranno migliorare.

Finché una mossa azzardata di Tahir gli farà perdere tutta la fiducia in se stesso.

La delusione di Mehmet dopo il confronto con Tahir

Tahir lo inviterà a casa sua e lo accoglierà come un fratello, cosa che commuoverà Mehmet. Ma la situazione prenderà una piega inaspettata quando l'uomo si renderà conto di essere stato usato da Tahir solo perché voleva un fascicolo della polizia per ricattare un uomo e ottenere le azioni della holding Akinci.

Sarà talmente deluso che non vorrà più l'aiuto di nessuno, nemmeno di Bade, e finirà per vivere in un albergo squallido di Istanbul. La ragazza, però, lo spronerà a non lasciarsi andare e a darsi da fare per tentare di ricordare chi abbia sparato contro di lui.

Bade e Mehmet si recheranno nel parcheggio in cui è avvenuta la sparatoria, ma lui non ricorderà nulla. A un certo punto, toglierà dalla tasca una pistola e la consegnerà nelle mani di Bade: "Aiutami a farla finita, io non posso vivere disabile per tutta la vita". Ma Bade non avrà nessuna intenzione di ucciderlo. "Spara ti ho detto", urlerà Mehmet, fino a quando la ragazza lo farà, ma sparerà un colpo in aria. Non potrebbe mai fargli del male, visti i sentimenti che prova per lui.