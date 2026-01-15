Nel finale della seconda stagione della soap turca Io sono Farah, i telespettatori di Canale 5 scopriranno che a donare il midollo osseo al piccolo Kerim (Rastin Paknahad) non sarà il suo vero padre Behnam Azadi (Feyyaz Duman), ma la nonna materna, ovvero Gulsima (Berrak Kuş) la madre di Farah Ersadi (Demet Özdemir).

Farah viene ingannata dall’ex Behnam

Dopo essere stato scagionato grazie alla testimonianza di Mehmet (Fırat Tanış), Tahir (Engin Akyürek) riuscirà ad avere un confronto con la moglie Farah, la quale gli dirà nuovamente di voler divorziare.

Inoltre, la giovane farà presente al marito che suo figlio Kerim è guarito dalla sua malattia, grazie alla donazione di midollo osseo da parte del padre biologico Behnam.

In realtà, prossimamente si scoprirà che Farah è stata vittima di un inganno dal suo ex. Anche il piccolo Kerim crederà di essere stato salvato dal proprio genitore, e non farà che prendere le sue difese.

Kerim sceglie Tahir come padre

Dalle anticipazioni turche, si evince che la verità verrà a galla, quando Farah ritroverà la madre Gulsima, che credeva morta. Quest’ultima si rivelerà essere la vera donatrice del nipote Kerim, il quale sceglierà Tahir come figura paterna, appena scoprirà del male che suo padre Behnam ha inflitto a sua nonna per averla tenuta prigioniera per tanti anni.

Dopo essersi ricongiunto con Kerim e Farah e aver scoperto che il commissario capo Mehmet è suo fratello, Tahir si scambierà un abbraccio con Gulsima, e non riuscirà a trattenere le lacrime per la troppa emozione.

Riepilogo sull’arresto di Tahir

Dopo essere stato affrontato da Tahir, Ali Galip ha attuato un piano per separarlo definitivamente dalla moglie Farah. Il boss ha contattato Behnam e gli ha rivelato essere il padre biologico di Kerim, il figlio della sua ex Farah. Inoltre, Ali Galip ha continuato a vendicarsi, suggerendo al suo complice Orhan di incastrare Tahir, facendolo accusare del tentato omicidio dell’ispettore Mehmet. Tahir è stato arrestato ingiustamente, proprio quando il suo nuovo nemico Behnam ha costretto Farah a seguirlo, portando con sé il piccolo Kerim, per verificare se è veramente suo figlio.