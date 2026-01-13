Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano un momento di alta tensione che bloccherà il palazzo della famiglia Azadi: Mahmud gelerà Behnam con un ordine perentorio riguardante Farah. Proprio quando le nozze sembreranno imminenti, l'influente zio imporrà al nipote una condizione drastica e inaspettata per evitare scandali legati al passato: "Rispetterai il voto di castità". Per tre mesi e tre giorni i due non potranno nemmeno sfiorarsi, una decisione che lascerà Behnam nella frustrazione più totale, mentre Farah vedrà finalmente cambiare le carte in tavola a suo favore.

Un segreto diventa un’arma decisiva

Farah avrà la madre di Behnam, Rahsan, in pugno: ha un video che la inchioda, in cui la si vede in atteggiamenti intimi con Akbar, suo cognato. Se non vuole che quelle immagini finiscano nelle mani di suo figlio, deve sottostare ai suoi ordini.

E Farah si giocherà questa carta quando verrà costretta da Mahmud, un altro zio molto severo di Behnam, a sposare quest'ultimo. Prima di arrivare alla cerimonia, Farah darà un biglietto a Rahsan con scritto "İddet!". Nelle puntate italiane verrà tradotto con "intervieni", ma in realtà in Turchia ha un altro significato.

Un termine chiave blocca le nozze all’ultimo momento

İddet è un termine di origine islamica e indica il periodo di attesa obbligatorio che una donna deve rispettare dopo un divorzio o la morte del marito, durante il quale non può sposarsi, deve osservare l’astinenza sessuale e serve a chiarire eventuali gravidanze e a rispettare una norma religiosa e sociale.

Per questo Rahsan, poco prima della cerimonia, si opporrà alle nozze, dicendo che Farah non può sposarsi perché il divorzio da Tahir è avvenuto da poco e che i due, recentemente, si sono visti e sono rimasti da soli. "Sei proprio sicuro che tra i due non ci sia stato nulla?", dirà Rahsan a Behnam.

Mahmud impone nuove condizioni prima delle nozze

A quel punto, interverrà Mahmud che detterà le sue condizioni a Farah: "Da questo momento ti terrai il più lontana possibile da Behnam. Non permetterai nemmeno che ti sfiori finché non saranno trascorsi tre mesi e tre giorni. È un uomo, potrebbe cedere. È già successo in passato".

"Allora eri giovane e inesperta – continuerà Mahmud – ma questa volta rispetterai il voto di castità. Su questo non ci sono dubbi. Ora vai in camera tua. Forza". Farah sarà orgogliosa di aver ribaltato la situazione, mentre Behnam vivrà tutto con estrema frustrazione.