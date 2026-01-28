Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente in prima visione su Canale 5 raccontano che Mahmud farà il suo arrivo ad Istanbul, apparendo molto scontento del comportamento di Behnam. L'uomo ordinerà a suo nipote di sposare Farah Ersadi dato che la legge iraniana gli consente di avere più mogli.

Mahmud arriva a Istanbul

Behnam ricatterà Gonul quando scoprirà che il defunto Ali Galip ha lasciato il 10% delle azioni della sua società a Tahir. L'uomo minaccerà la ragazza diffondere un video in cui si vede lei, Farah e Bade porre fine alla vita di Akinci senior.

Gonul terrorizzata penserà di cedere al ricatto di Behnam. Le azioni di quest'ultimo non convinceranno Mahmud, che deciderà di arrivare a Istanbul per capire in quali affari si è cacciato suo nipote. In questa circostanza, l'uomo incontrerà Farah, la quale si presenterà con un abito succinto e priva di velo. Mahmud accuserà la protagonista di essere una peccatrice, facendo infuriare Kerim che cercherà di difenderla dalle sue cattiverie. L'uomo rimprovererà anche Behnam per aver instaurato una convivenza con una donna che in passato l'aveva abbandonato.

Mahmud impone a Behnam di convolare a nozze con Farah

Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Mahmud pretenderà che suo nipote sposi Farah dopo aver scoperto che è ufficialmente divorziata da Tahir.

Una richiesta che Behnam eseguirà alla lettera dimostrando di essere succube dello zio. L'uomo organizzerà le sue nozze la sera stessa con la complice della madre. Allo stesso tempo, Farah non avrà nessuna intenzione di sposare Behnam e per questo spererà che Tahir venga a salvare lei e Kerim il prima possibile.

Rahsan ha portato Farah in un negozio dov'è stata rapita da Tahir

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah andate in onda a fine gennaio in televisione, Rahsan ha portato Farah in un negozio con la scusa di comprarle alcuni vestiti. La donna ha offerto alla protagonista denaro e gioielli per rifarsi una vita lontano da Behnam. La dottoressa ha rifiutato non volendo abbandonare suo figlio Kerim.

Una volta uscita dal negozio, Farah è stata rapita da Tahir. Rahsan ha approfittato di quanto successo per allontanare la protagonista da Behnam.

Nel frattempo nel bosco, Tahir ha promesso alla dottoressa che l'avrebbe lasciata andare se convinta a stare con il rivale. Farah, a questo punto, ha raccontato all'uomo di essere riconoscente a Behnam perché ha salvato la vita a Kerim quando era in fin di vita per una grave polmonite. La donna ha confessato a Tahir di essere stata rinchiusa in una stanza spoglia e costretta a fare le pulizie per diverso tempo.