In Io sono Farah, le trame entreranno nel vivo con una svolta drammatica: Mehmet aggredirà Bekir e gli imporrà di stare lontano da Gonul. Il confronto in commissariato degenererà rapidamente in violenza, lasciando segni evidenti sul volto del ragazzo e aprendo una frattura profonda destinata a mettere a rischio la nascente relazione.

Bekir e Gonul pronti a stare insieme, ma la famiglia di lei dice no

Bekir e Gonul si metteranno insieme, ma la loro relazione sarà tutt’altro che facile. Perihan e Mehmet non accetteranno il ragazzo in famiglia a causa del suo passato da malavitoso.

Mehmet avrà anche un confronto con Gonul e lei proverà a spiegargli che Bekir, in tutta la sua vita, è stato vittima di Ali Galip, che l’ha usato per assegnargli i compiti più sporchi. Nonostante le buone parole della ragazza, Mehmet non vorrà sentire ragioni.

Gonul parlerà a cuore aperto con il ragazzo, confidandogli che forse sarebbe meglio chiudere, visti i problemi in famiglia, ma Bekir non vorrà rinunciare a lei, al punto che deciderà di affrontare Mehmet.

Bekir in commissariato da Mehmet: confronto acceso e minacce

Bekir andrà da Mehmet in commissariato e quest’ultimo non sarà per niente felice di vederlo, tanto che lo aggredirà verbalmente, per poi invitarlo a seguirlo in una stanza per gli interrogatori.

Mehmet lo inviterà a stare lontano dalla sorella: “Non voglio che stia con un criminale”. Gli ricorderà tutto quello che ha combinato nella sua vita, ma Bekir lo affronterà a muso duro: “E che mi dici di tuo fratello Tahir? Lui è come me”. “Ma lui ha deciso di cambiare strada”, risponderà Mehmet, allora Bekir ribatterà: “E chi ti dice che non possa farlo anch’io?”.

Mehmet non si trattiene con Bekir: rissa fuori scena e minacce

Quella frase farà arrabbiare Mehmet, che dal nervoso sbatterà una sedia a terra. La rissa avverrà in ellissi e gli spettatori vedranno solo le conseguenze: Bekir con il volto ferito e un taglio sul labbro.

“Ascoltami bene, non te lo ripeterò. Se ti sentirò parlare ancora di Gonul, ti farò pentire di aver provato a entrare nelle nostre vite.

Ora vattene”, urlerà Mehmet.

Bekir proverà a mantenere la calma, incredulo di fronte a tanta aggressività: “Io volevo parlarti civilmente, ma vedo che stai perdendo la ragione. Stai impazzendo”.

La risposta di Mehmet sarà immediata, urlata, senza possibilità di replica: “Fuori!”.

Ma Bekir non si arrenderà facilmente. Prima di andarsene lancerà la sua promessa di vendetta: “Non finisce qui. Me la pagherai. Hai commesso un errore, non dimenticarlo. Ti pentirai di avermi fatto questo”.