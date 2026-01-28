Le trame di Io sono Farah raggiungono l’apice della tensione: Mehmet preme il grilletto e per Ilyas sembra non esserci scampo. In un clima di vendetta e tradimenti, il ritorno di Orhan costringe Tahir a un bivio impossibile per salvare la sua amata Farah dalla prigione. Ma il piano per far evadere Ilyas si trasforma in un bagno di sangue quando Mehmet, agendo nell’ombra grazie a un’alleanza segreta, intercetta il furgone nel bosco. Mentre Ilyas rischia di morire,

Il ritorno di Orhan e il ricatto a Tahir

Orhan tornerà e per non rischiare di finire in prigione per il tentato omicidio ai danni di Mehmet, riuscirà a far incriminare Ilyas.

Nonostante ciò, considerandolo un ottimo braccio destro, vorrà farlo evadere, agendo nell’ombra.

Sapendo che in questo campo Tahir è il migliore, gli chiederà di far evadere Ilyas. Tahir non ne avrà la minima intenzione, ma la posta in gioco sarà alta: se non farà evadere Ilyas, Farah finirà in carcere per tentato omicidio.

Il piano di Tahir è compromesso: Bekir intercetta l’evasione e si allea con Mehmet

Alla fine, Tahir organizzerà con i suoi uomini un piano per far evadere Ilyas. Penserà che nessuno sia a conoscenza della cosa, ma si sbaglierà. Bekir si troverà a casa di Orhan per far visita a Gonul. Mentre la ragazza sarà con il padre, sentirà uno degli uomini di Orhan dire al telefono che a breve Ilyas verrà fatto evadere.

Bekir racconterà tutto a Mehmet e nessuno penserà che tra loro possa esserci complicità, anzi tutti penseranno che si odino. Ma la verità è un’altra: Mehmet ha chiesto a Bekir di essere suo complice, ma per mascherare questa complicità dovrà fingere di odiarlo.

Dramma nel bosco: Mehmet spara a Ilyas alle spalle

Tahir metterà in atto il suo piano per far evadere Ilyas. Verrà portato con il furgone cellulare in mezzo a un bosco e proprio mentre Tahir lo farà scendere, qualcuno sparerà a Ilyas dietro la schiena: sarà Mehmet. Scatterà una corsa contro il tempo, anche perché Tahir non vorrà far sapere a Mehmet che è complice di Orhan.

In fin di vita, Ilyas verrà caricato in auto e portato da un medico complice di Orhan, che potrebbe salvargli la vita. Il dettaglio di cui Tahir sarà all’oscuro, però, è che quel medico complice di Orhan è Farah.