Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet riuscirà finalmente a ricostruire la verità sull’attentato che lo ha ridotto in coma. I ricordi torneranno nitidi e porteranno a una scoperta sconvolgente: dietro il tentato omicidio c’era suo padre Orhan.

Mehmet si risveglia dal coma e avvia un difficile percorso di recupero

A un anno dall'attentato che l'ha ridotto in coma, Mehmet si risveglierà. Le condizioni non saranno delle migliori: non riuscirà a camminare e nemmeno a parlare. Al suo fianco ci sarà Bade, che lo accompagnerà in questo percorso piuttosto delicato.

Quando inizierà ad avere i primi miglioramenti, l'obiettivo di Mehmet sarà ricordare l'identità di colui che ha tentato di ucciderlo.

Chiederà aiuto a Bade, che lo accompagnerà nel parcheggio sotterraneo in cui è avvenuta la sparatoria. Non ci sarà nessun salto nei ricordi, una situazione abbastanza frustrante per Mehmet, che arriverà a chiedere a Bade di aiutarlo a farla finita, perché non se la sentirà di affrontare una vita segnata dalla disabilità.

Mehmet torna al lavoro ma viene sospeso dal commissariato

Alla fine, Bade riuscirà a dargli la forza che gli serve, al punto che Mehmet deciderà di tornare al lavoro. In commissariato, però, riceverà una brutta sorpresa: verrà sospeso. Il suo capo lo accuserà di aver passato dei fascicoli molto importanti a Tahir e di collaborare saldamente con lui.

Mehmet spiegherà che non ha fatto nulla del genere, anche perché sta cercando di incastrarlo da anni, ma il suo capo non gli darà retta e lo sospenderà a tempo indefinito.

Un incontro riporta alla luce la verità sull’attentato a Mehmet

Mehmet sarà triste per ciò che è successo e inizierà a vagare per la città, fino a quando incontrerà casualmente Ilyas, che scenderà dalla sua auto per chiedergli se ha bisogno di aiuto. Quella scena farà riaffiorare in Mehmet un flashback, riportandolo al giorno in cui qualcuno ha tentato di ucciderlo. Ricorderà Ilyas che scende da un'auto, pregandolo di andarsene via.

Da quell'auto poi è sceso suo padre Orhan, che gli ha preso la pistola e gli ha sparato contro.

Per Mehmet tutto sarà finalmente nitido, ma non dirà nulla a Ilyas, anzi: gli chiederà aiuto per la sua sospensione. Ciò che Mehmet non potrà ancora immaginare è che dietro la sua sospensione non c'è solo la mano di Ilyas, ma anche quella di Orhan. Temendo che il figlio potesse ricordare il tentato omicidio, Orhan sta cercando di farlo passare per corrotto, così da screditarlo prima di qualsiasi denuncia.