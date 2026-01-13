Mehmet si sveglierà dal coma nelle prossime puntate di Io sono Farah e Perihan lo sorprenderà con una notizia spiazzante: "Orhan è scappato con una ragazza e ha una nuova famiglia in Russia".

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet sarà in buone condizioni anche se molto debole, ma non avrà la memoria di quello che gli è accaduto. Il poliziotto, quindi, ignorerà che Orhan è agnello nero e gli ha sparato.

Mehmet si salverà grazie a Tahir ma affronterà un anno di coma

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet riuscirà a sopravvivere dopo lo scontro con Orhan.

Quest'ultimo non esiterà a sparare contro suo figlio che, colpito alla testa, cadrà in una pozza di sangue. Tahir porterà Mehmet in ospedale e gli donerà il sangue: un gesto che servirà a salvargli la vita. La seconda stagione della dizi turca si aprirà con un salto temporale di un anno e il pubblico ritroverà Mehmet ancora in coma. Quando l'uomo si risveglierà troverà attorno a sé una realtà completamente nuova. Vera, Bade, Gonul e Bekir vivranno nella stessa casa in cui si trova lui, mentre Kaan sarà in America. Ali Galip sarà scomparso, ma soprattutto non ci sarà l'ombra di Orhan.

Il doppio gioco di Perihan a Io sono Farah

Nelle prossime puntate di Io sono Farah, Mehmet si risveglierà dal coma e i suoi cari saranno al settimo cielo, soprattutto Bade che gli è stata accanto in ogni istante.

Le condizioni dell'uomo saranno buone anche se lui sarà ancora debole, ma la sua memoria non gli permetterà di ricordare chi ha premuto il grilletto contro di lui. Mehmet, quindi, non potrà incolpare Orhan dei gravi reati commessi. Mehmet chiederà di suo padre a Perihan perché non lo vedrà accanto a sé. La donna avrà una risposta che lo lascerà senza parole: "Orhan è scappato con una ragazza e ha una nuova famiglia in Russia". Per Mehmet sarà spiazzante pensare che suo padre abbia tradito tutti loro, ma i colpi di scena non finiranno qui. A distanza di qualche ora, infatti, Perihan si metterà in contatto con suo marito e gli dirà del risveglio di Mehmet. La donna lo rassicurerà sul fatto che non ricorda nulla e gli dirà che anche a Mehmet ha raccontato la stessa bugia concordata per Golum. Si evincerà, quindi, che Perihan è d'accordo con Orhan e probabilmente sa anche che è stato lui a sparare contro Mehmet.