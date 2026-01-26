Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda su Canale 5, un segreto inconfessabile verrà brutalmente a galla. Akbar, accecato dalla furia, affronterà Rahsan dopo aver scoperto il suo crudele legame con il passato di Gulsima, la madre di Farah. Quello che doveva essere un drammatico confronto privato si trasformerà però in uno scandalo familiare: Merjan, la figlia di Akbar, ascolterà di nascosto la lite, scoprendo finalmente la relazione segreta e proibita del padre.

Il video segreto di Farah: il piano per ricattare Rahsan

In Io sono Farah, Rahsan e Akbar hanno una relazione segreta.

Nessuno ne è a conoscenza, a eccezione di Farah, che possiede un video in cui i due sono in atteggiamenti intimi, immagini che la ragazza userà per ricattare Rahsan e far sì che possa liberarsi dalle grinfie di Behnam.

Il rapporto tra i due, però, inizierà a scricchiolare quando a Istanbul arriverà Gulsima, la madre di Farah. A quanto pare, tra la donna e Akbar c’è stato del tenero, e la gelosia ha spinto Rahsan a essere violenta con lei, relegandola in anni di prigionia. Quando Akbar scoprirà che Gulsima è la madre di Farah, affronterà Rahsan.

Akbar fuori controllo: la furia contro Rahsan e la scoperta su Gulsima

Akbar farà irruzione nella camera di Rahsan senza preavviso, accecato dalla rabbia e dal dolore.

La porta si chiuderà alle sue spalle con violenza, mentre le parole inizieranno a uscire come colpi.

Rahsan proverà subito a fermarlo, spaventata dalla sua furia: “Ti prego, non arrabbiarti così con me”.

Ma Akbar non le darà il tempo di spiegarsi. La sua voce sarà dura, carica di accuse: “Sapevi che Farah è figlia di Gulsima?“.

‘Pensi ancora a lei?’: Rahsan e Akbar, la gelosia distrugge il loro legame segreto

Rahsan resterà senza fiato. Lo guarderà incredula, cercando di capire fino a che punto sia arrivata la sua convinzione: “Di cosa mi accusi, Akbar? Io non posso crederci”.

Lui avanzerà di un passo, sempre più fuori controllo: “Hai distrutto la vita di Farah solo perché è figlia di una donna che odi e di cui sei profondamente gelosa.

L’hai fatto solo perché è figlia di Gulsima”.

Rahsan scuoterà la testa, sconvolta: “No, non è così, Akbar. Non gridare, cerca di calmarti. Ti prego, calmati”.

Ma Akbar non ascolterà. Il suo dolore si trasformerà in disprezzo: “Come hai potuto, Rahsan? Come hai potuto nascondermelo, eh? Ti importa così tanto di lei?”.

Poi l’accusa più feroce di Rahsan: “Ancora adesso, dopo anni, continui a pensare a quella donna, vero?”.

Merjan scopre tutto: il segreto del padre Akbar e Rahsan viene a galla

“Cosa?”, riuscirà appena a sussurrare Akbar.

Akbar si fermerà, la fisserà con uno sguardo gelido e pronuncerà la frase più crudele: “Rahsan, ascoltami bene. Tu ora non esisti più per me”.

All’esterno della stanza, senza che i due se ne accorgano, Merjan, la figlia di Akbar, avrà ascoltato ogni parola. Immobile, con la mano sulla bocca per non farsi sentire, verrà a conoscenza di quell'amore proibito che il padre le ha sempre nascosto.