Un’ossessione malata e un piano diabolico sconvolgeranno le prossime puntate di Io sono Farah: Merjan sarà pronta a tutto pur di prendersi Tahir, anche a diventare un’assassina. Quando lo zio Mahmud le comunicherà di averle combinato un matrimonio con un uomo di quarant’anni più grande, la ragazza perderà la testa. Convinta che l’unico modo per restare con l’uomo che ama sia eliminare la sua rivale, Merjan accoltellerà Mahmud usando un coltellino rubato a Farah. Il suo obiettivo sarà farla finire in prigione. Ma mentre la protagonista sarà costretta a una fuga disperata per gridare la propria innocenza, un testimone silenzioso osserverà tutto dall’ombra: Behnam.

Il ritrovamento dei guanti neri usati per il delitto segnerà l’inizio della fine per Merjan.

Merjan si illude su Tahir: lo salva, lo controlla e sogna di sposarlo

Merjan inizierà a nutrire dei sentimenti per Tahir. Lo terrà sempre "sotto osservazione" e sarà lei a salvarlo dopo che Behnam lo butterà da un palazzo. Inizierà a farsi delle strane fantasie, fino a quando crederà che in famiglia vogliano indurla a sposarlo.

Perché Mahmud, il capo della famiglia Azadi, sarà chiaro con la nipote: deve sposarsi al più presto e sarà lui a combinarle un matrimonio. Proprio quel giorno, Mahmud inviterà a casa Tahir e Merjan crederà che voglia proporgli di sposare la nipote, ma non sarà così.

Merjan prova a uccidere Mahmud e incastra Farah: Behnam scopre tutto

Mahmud vorrà proporre a Tahir di diventare suo socio, mentre a Merjan dirà che sposerà un uomo iraniano, ben 40 anni più grande di lei. Presa dalla disperazione, Merjan progetterà di uccidere lo zio, ma vorrà anche incastrare Farah, per il semplice fatto che Tahir è innamorato di lei.

Così entrerà nella sua stanza, prenderà un suo coltellino e lo userà per accoltellare lo zio. Convinta che il tentativo di omicidio sia andato a buon fine, Merjan andrà in giardino per seppellire i guanti che ha usato per occultare la sua identità, ma ci sarà una brutta sorpresa: non se ne renderà conto, ma Behnam la sta spiando dalla finestra e fin da subito capirà che è stata la cugina a tentare di uccidere lo zio.

I guanti scomparsi incastrano Merjan: Behnam la mette alle strette

Diversi giorni dopo, proprio quando Mahmud inizierà a riprendersi, Merjan andrà in giardino per recuperare i guanti, ma non li troverà. C'è qualcuno che li ha presi prima di lei: Behnam. Davanti alla cugina, vorrà delle spiegazioni. Lei gli dirà di averlo fatto per la vicenda del matrimonio combinato, ma Behnam vorrà sapere un altro particolare: "Perché hai tentato di incastrare Farah?".

"Perché non è una di famiglia", risponderà lei, ma Behnam saprà da solo la risposta: "Per Tahir, l'hai fatto per lui". Merjan voleva solo sbarazzarsi della sua rivale in amore, ma dovrà fare i conti con la furia di Behnam, che non sarà contento di ciò che ha fatto.