Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Bekir dimostrerà di provare dei sentimenti per Gonul, appena diventata la moglie di suo cugino Kaan. Mehmet, invece, riceverà un colpo di pistola alla testa dopo aver scoperto che Ali Galip e Orhan sono complici.

Bekir prova dei sentimenti per Gonul

Farah confesserà a Tahir che Ali Galip ha fatto uccidere il donatore di midollo osseo destinato a Kerim. Il criminale accetterà di aiutare Mehmet a incastrare l'uomo. Il piano coinvolgerà anche Bade, intenzionata a vendicarsi di suo zio, reo di averla fatta diventare sterile.

Durante una festa per celebrare il matrimonio di Gonul, Tahir nasconderà un gps all'interno dell'orologio di Ali Galip per seguire ogni suo spostamento.

Nel frattempo, Kaan passerà una notte di passione con Yasemin, tradendo la moglie appena sposata. Bekir, invece, apparirà intenzionato ad affrontare Orhan, sicuro che sia il responsabile dell'agguato ai danni di Farah e Bade. Il giovane desisterà subito quando vedrà l'uomo parlare con Gonul, per la quale nutre dei sentimenti nonostante sia sposata con Kaan.

Orhan spara contro Mehmet

Le anticipazioni rivelano che Bekir capirà che era il vero bersaglio dell'agguato di Orhan, avendo capito che era in combutta con Ali Galip. Il giorno seguente, la polizia con a capo Mehmet inizierà un'operazione per scovare Akinci senior ed il suo complice.

Nel frattempo, Ali Galip avrà un incontro con Orhan per concludere un accordo vantaggioso all'oscuro di essere stato tradito da Tahir. Ilyas non riuscirà ad avvertire il padre di Gonul poiché Mehmet aveva vietato ai poliziotti di portare i telefoni durante la retata.

Ali Galip riuscirà a fuggire quando gli agenti faranno irruzione sul luogo dell'incontro con Orhan. Tahir raggiungerà l'uomo, puntandogli una pistola alla tempia e accusandolo di aver assassinato il donatore di midollo osseo del piccolo osseo. Nel frattempo, Mehmet fermerà l'auto con a bordo il complice di Ali Galip, rimanendo attonito quando scoprirà che è suo padre adottivo. Alla fine, Orhan sparerà un colpo in testa al figlio per toglierlo di mezzo.

Orhan ha capito che Mehmet prova qualcosa per Bade

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Io sono Farah in programma ad inizio gennaio su Canale 5, la protagonista ha convinto Tahir a non vendicarsi per la morte del donatore di midollo osseo di Kerim perché non vuole che debba rinunciare al suo affetto se finisse nei guai. Orhan, invece, ha capito che Mehmet è interessato a Bade e per questo ha cercato di fargli cambiare idea. L'uomo si è augurato che il figlio adottivo allenti la presa sulle indagini.